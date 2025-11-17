Denní shrnutí: Riziková aktiva dál oslabují kvůli obavám z odkladu snížení sazeb v USA (17.11.2025)

- Americké indexy rozšířily ztráty navzdory drobným ziskům v ranním obchodování
- Navzdory rannímu oživení směřují americké akciové indexy ke konci obchodování v červených číslech. Index malých společností Russell 2000 (US2000: -0,8 %) zaznamenává největší ztráty, protože zůstává nejvíce citlivý na riziko vyšších úrokových sazeb. Indexy US100, US500 a US30 oslabují zhruba o 0,5 %.
- Technologické akcie dnes na Wall Street patřily k nejslabším, a to kvůli obavám o valuace v sektorech spojených s AI a rostoucímu napětí před výsledky Nvidie (NVDA.US: -1,7 %). Z tzv. „Magické sedmičky“ se v zelených číslech obchodovaly pouze Alphabet (GOOG.US: +3,5 %) a Tesla (TSLA.US: +2 %). Berkshire Hathaway zveřejnila podíl v Alphabetu v hodnotě 4,9 miliardy USD (17,85 milionu akcií k 30. září), čímž se Alphabet stal desátou největší pozicí v jejím portfoliu.
- Také v Evropě převažoval pokles. DE40 míří k závěru na dvouměsíčním minimu (-1,24 % na 23 600 bodů), a v červených jsou i FRA40 (-0,5 %), SPA35 (-1,15 %), ITA40 (-0,5 %) a FTSE 100 (-0,25 %).
- Společnost Novo Nordisk (NOVOB.DK) oznámila snížení ceny svých léků na obezitu Wegovy/Ozempic v USA na 349 USD měsíčně v rámci snahy získat větší podíl na trhu. Akcie posílily o 0,5 %.
- Na devizových trzích americký dolar posiluje kvůli nejistotě ohledně možného prosincového snížení sazeb (USDIDX: +0,2 %). Měny rozvíjejících se trhů zaznamenaly největší ztráty vůči dolaru (např. USDISL: +0,8 %, USDBRL a USDPLN: +0,5 %). Japonský jen zůstává nejslabší a prodlužuje ztráty po negativní zprávě o HDP (USDJPY: +0,4 %). EURUSD klesl o 0,25 % a pohybuje se těsně pod hranicí 1,16 (aktuálně 1,159).
- Futures na sóju vzrostly o 2,75 %, když prorazily klíčovou rezistenci díky nadějím na obnovené nákupy ze strany Číny a zprávám USDA o nižší úrodě.
- Kryptoměny pokračovaly v poklesu. Bitcoin ztratil 1,4 % a klesl na 92 920 USD, nejnižší úroveň od dubna, zatímco Ethereum oslabilo o 1,5 % na 3 050 USD.
- Zlato oslabuje třetí den v řadě (-0,4 % na 4 066 USD), zatímco stříbro si připsalo 0,2 % na 50,80 USD.
BREAKING: Zpráva UoM naznačuje pokles inflačních očekávání 📌
Lilly a Novo zvyšují dostupnost léků na obezitu
Ceny kávy se propadly po zrušení amerických cel na dovoz z Brazílie
Meta začíná obchodovat s elektřinou kvůli AI. Chce urychlit výstavbu nových elektráren v USA
