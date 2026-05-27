Denní shrnutí – Ropa klesá spolu s indexy navzdory iluzorním nadějím na mír

🌍 Geopolitika
- Na trh přicházejí protichůdné signály ohledně jednání mezi USA a Íránem, jejichž cílem je ukončení války a obnovení energetických toků přes strategický Hormuzský průliv.
- Prezident Donald Trump uvedl, že „není spokojen“ s pokrokem v jednáních, čímž utlumil očekávání rychlé dohody.
- Bílý dům odmítl zprávy íránských médií o návrhu prozatímní dohody, podle níž by se doprava v průlivu údajně měla vrátit k normálu do jednoho měsíce, a označil je za „naprostý výmysl“. Tvrzení zároveň jednoznačně popřel.
- Donald Trump dodal, že průliv nebude nikdo kontrolovat a že na něj budou dohlížet USA. Poznamenal také, že zmrazená aktiva Teheránu ve výši 24 miliard USD budou vrácena až tehdy, když se Írán začne „chovat správně“. To zůstává hlavním sporným bodem vedle otázky volného průjezdu Hormuzem.
- Americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že nadcházející hodiny a dny ukážou, zda je možný pokrok. Dodal, že do jednání jsou výrazně zapojeni zvláštní vyslanec Steve Witkoff, Jared Kushner a viceprezident JD Vance.
🇺🇸 Americký akciový trh (Wall Street)
- Hlavní indexy na Wall Street zaznamenaly ztráty poté, co při otevření nejprve rostly. Přerušily tak sérii téměř každodenních historických maxim z posledních týdnů. Během seance kontrakt US500 (S&P 500) klesl přibližně o 0,1 % a kontrakt US100 (Nasdaq 100) ztratil 0,3 %, zatímco kontrakt US30 (Dow Jones) vzrostl zhruba o 0,4 %.
- Pokles vedly velké banky, zatímco rally dříve silně rostoucích výrobců čipů se zastavila. Podle dat BofA Securities zaznamenal technologický sektor minulý týden největší odliv retailového kapitálu od prosince.
- Analytici Goldman Sachs zvýšili svůj výhled pro index S&P 500 ke konci roku na 8 000 bodů z předchozích 7 600 bodů. Důvodem byla mimořádně silná sezóna tržeb za 1. čtvrtletí. Připojili se tak k Morgan Stanley a Deutsche Bank, které také cílí na hranici 8 000 bodů.
- Firemní pozornost: Akcie JPMorgan Chase & Co. a dalších velkých bank klesly po komentářích Jamieho Dimona na konferenci Bernstein, kde naznačil, že náklady v roce 2026 mohou mírně překročit výhledy, zatímco výhled čistých úrokových výnosů (NII) zůstává beze změny. Bank of America mezitím očekává, že výnosy z prodeje a obchodování ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostou zhruba o 15 %.
- Generální ředitel Boeing Co. představil optimistický výhled. Očekává vyšší výrobu letounů 737 Max, certifikaci opožděných modelů a podporu ze strany výdajů na obranu. Jinde by zveřejnění tržeb společnosti Salesforce Inc. po zavíracím zvonku mohlo rozhodnout, zda se akcie vymaní z nedávné stagnace.
- Před vysoce očekávaným tržním debutem SpaceX upravila FTSE Russell pravidla rychlého zařazování velkých společností do svých hlavních indexů.
- Lululemon Athletica Inc. souhlasila se jmenováním tří nových členů představenstva, čímž ukončila dlouhodobý spor se zakladatelem Chipem Wilsonem. Blackstone Inc. zároveň poskytne financování až do výše 1,3 miliardy USD pro Apogee Therapeutics Inc.
🇪🇺 Evropské a britské akciové trhy
- Evropský index Stoxx 600 uzavřel beze změny a vymazal dřívější zisky pod tlakem geopolitických zpráv. Technologický sektor (Stoxx Tech Index) ztratil 1,2 %, tažený dolů polovodičovými akciemi.
- Blue-chip index Eurostoxx 50 vzrostl o 0,11 %, ale futures na EU50 se aktuálně obchodují níže o 0,23 %.
📈 Makroekonomika a dluhopisy
- Americké hypoteční sazby vzrostly na nejvyšší úroveň od srpna, což vedlo k poklesu žádostí o hypotéky v týdnu končícím 22. května.
- Investoři sledují čtvrteční údaje o osobních příjmech a indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE), stejně jako páteční zprávy o maloobchodních zásobách.
- Výnosy amerických 10letých státních dluhopisů zůstaly stabilní na 4,49 %.
- Výnosy německých 10letých dluhopisů se nacházely na 2,99 %, tedy prakticky beze změny, zatímco výnosy britských dluhopisů klesly o dva bazické body na 4,86 %.
💱 Měny
- Pár EURUSD zůstal stabilní na 1,1623, i když dříve se díky výraznějšímu poklesu ropy přiblížil k nejvyšším úrovním od poloviny května, tedy k 1,1660.
- Britská libra vůči dolaru klesla o 0,2 % na 1,3421 USD.
- Japonský jen vůči americkému dolaru oslabil o 0,2 %, přičemž pár USDJPY dosáhl úrovně 159,54.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy po vlně volatility výrazně klesly. Americká ropa WTI se propadla o 4,3 % na 89,5 USD za barel a dostala se pod psychologickou hranici 90 USD.
- Kvůli pondělnímu svátku nebyla dnes zveřejněna zpráva DOE o zásobách, zatímco zpráva API má být zveřejněna po zavíracím zvonku.
- Íránská státní televize uvedla, že podle návrhu dohody by k návratu k normálu v Hormuzském průlivu mohlo dojít už měsíc po podpisu. Zároveň však objem lodí proplouvajících legálně nebo s vypnutými transpondéry klesl ve srovnání s minulým víkendem.
- Ceny zlata dnes klesly až o 1,2 % a dotkly se úrovně 4 450 USD, nejnižší hodnoty od konce března.
- Ceny zemního plynu se vrátily k silné rally, když dnes vzrostly téměř o 4 % a obchodovaly se nad 3,1 USD/MMBTU.
₿ Kryptoměny
- Bitcoin zaznamenal pokles zhruba o 1,5 % a obchodoval se na úrovni 74 800 USD.
- Ethereum ztrácí 1 % a klesá k úrovni kolem 2 050 USD.
