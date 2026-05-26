Ranní shrnutí: USA útočí na Írán – co bude dál s jednáními? (25.05.2026)

- Pondělí přineslo výrazné zisky na trzích. Důvodem byly zprávy, podle kterých se Washington a Teherán blížily k podpisu 14bodového memoranda.
- Německý DAX zakončil den růstem o 2 %, stejně jako panevropský Euro Stoxx 50. Výše se posunuly také další evropské indexy, spolu s futures na S&P 500 a Nasdaq Composite. Americké hotovostní trhy byly včera zavřené kvůli svátku Memorial Day.
🌍 Geopolitika
- Obě strany vyjádřily silný optimismus ohledně pokroku v jednáních.
- Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že jednání jsou hotová zhruba z 90–95 % a brzy lze očekávat dobré zprávy.
- Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei také poznamenal, že rozdíly ve vyjednávacích pozicích mezi stranami se zmenšují.
- Přes noc se však objevily zprávy o úderu amerických sil na zařízení nacházející se na jihu Íránu, pravděpodobně poblíž Bandar Abbas. Podle Centrálního velitelství USA byla palba zaměřena na íránská odpalovací stanoviště raket a plavidla určená k minování Hormuzského průlivu.
- Rubio ujistil, že údery nenaruší jednání. Rozhovory probíhající v Kataru se nyní soustředí výhradně na „vhodnou formulaci“, která má být použita v případné dohodě mezi Washingtonem a Teheránem.
- Globální média také informují o dalších izraelských úderech na Libanon. Ostřelování mělo proběhnout na jihu země, v regionech Tyros a Nabatíja. Benjamin Netanyahu uvedl: „Nezpomalujeme. Naopak, řekl jsem jim, aby ještě více sešlápli plyn.“
🌏 Asie
- Na asijských trzích převládá smíšená nálada. Jihokorejský Kospi dosahuje nových maxim (+2,8 %), zatímco Nikkei 225 (-0,4 %) a Shanghai SE Composite (-0,8 %) se obchodují v červených číslech.
💱 Měny
- V brzkém ranním obchodování americký dolar částečně maže ztráty z pondělí a posiluje vůči všem měnám G10. Novozélandský dolar a skandinávské měny jsou na chvostu žebříčku. Ztrácejí 0,3–0,4 %.
🛢️ Komodity
- Po obnovených známkách eskalace ceny ropy opět míří výše. WTI (92 USD) i Brent (98,30 USD) rostou přibližně o 2 %.
- Naopak zlato ztrácí (-0,9 %) a aktuálně se pohybuje kolem 4 530 USD za trojskou unci. Tento pokles je pravděpodobně alespoň částečně způsoben obnoveným růstem výnosů amerických státních dluhopisů.
₿ Kryptoměny
- Také trh s kryptoměnami míří níže. Bitcoin klesá o 0,5 % na úroveň 76 800 USD. Ethereum zaznamenává ztrátu podobného rozsahu.
