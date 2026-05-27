🛢️ Ropa Brent ztrácí 3 %

Po včerejším cenovém odrazu na energetickém trhu dnes sledujeme návrat k poklesům kvůli nadějím na dosažení míru v Íránu. Na začátku dnešní seance investoři optimisticky reagovali na zprávy o možném diplomatickém průlomu mezi Washingtonem a Teheránem. Navzdory jasnému zlepšení tržního sentimentu však fyzická situace ve strategickém Hormuzském průlivu zůstává prakticky beze změny. Lodní doprava je stále drasticky omezena a v regionu nadále dochází k pravidelným vojenským střetům.
Prudké poklesy cen ropy
Zprávy o možné mírové dohodě vedly k prudkému výprodeji na palivových burzách. Jak to vypadá z pohledu statistik?
Cena ropy Brent krátce klesla pod úroveň 92 USD za barel, nejníže za poslední měsíc, později se však vrátila k 94 USD za barel. Na týdenní bázi ceny ztrácejí více než 6 %, zatímco od začátku měsíce jde o pokles až o 15 %.
Americký benchmark, tedy ropa WTI s dodáním v červenci, zaznamenal ještě hlubší pokles, který v jednu chvíli přesahoval 5 %. Aktuálně je pokles omezen na 3,5 % a cena se vrací mírně nad 90 USD za barel.
Ropa by mohla zaznamenat největší pullback od dubna 2025. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Návrh dohody vyvolává optimismus
Zdrojem dnešního poklesu cen byly zprávy íránské státní televize, která oznámila, že získala neoficiální návrh prozatímní mírové dohody mezi USA a Íránem. Podle ustanovení tohoto dokumentu by se komerční doprava a tok lodí přes Hormuzský průliv měly vrátit k normálu do jednoho měsíce od dokončení dohody. Návrh mimo jiné počítá s tím, že americké síly zruší námořní blokádu uvalenou na íránské přístavy a stáhnou své námořnictvo z vod obklopujících Írán. Zrušení blokád by mohlo vést k náhlému přílivu velkého počtu barelů na globální trh s palivy.
Je však třeba připomenout, že dohoda zatím nebyla uzavřena a americký ministr zahraničí Marco Rubio varoval, že dopracování finální dohody může trvat nejméně několik dní. Navíc se v posledních zhruba deseti týdnech objevilo již několik podobných prohlášení, takže nelze vyloučit, že současné pohyby jsou pouze korekcí před další růstovou vlnou v bočním trendu, který trvá od 8./9. března.
Stojí za zdůraznění, že mezi hlavní sporné body patří požadavek Íránu na okamžité rozmrazení poloviny ze 24 miliard USD zmrazených aktiv a neochota Teheránu zajistit zcela volnou plavbu bez účtování poplatků za navigační služby. Samotný Írán uvedl, že v poslední době umožnil průjezd několika desítkám lodí. Objevily se také informace o odplutí dvou supertankerů. Na druhou stranu jde pouze o kapku v moři potřeb globálního ropného trhu.
Je třeba zdůraznit, že odplutí těchto tankerů znamenalo první případ za týden, kdy byly průlivem přepraveny 4 miliony barelů ropy nepodléhající sankcím, ačkoli celkový úterní provoz skončil na pouhých 5 plavidlech pohybujících se v obou směrech. Analytici energetického trhu zdůrazňují, že toto dočasné zvýšení může být rychle vykompenzováno úplnou absencí plavidel v následujících dnech, protože lodě opouštějí tuto oblast výhradně v organizovaných skupinách. Sledování provozu navíc ztěžuje rozsáhlé rušení signálů AIS a skutečnost, že plavidla napojená na Írán běžně vypínají své transpondéry, aby se vyhnula detekci.
Ropa se již nachází v sestupném trendu, což naznačuje také historie napětí na ropném trhu z let 1990 a 2022. Na druhou stranu stejná historie ukazuje, že cesta k předkonfliktním úrovním může být velmi nerovnoměrná a současná krize na trhu s ropou je největší v historii. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technický pohled
Z technického hlediska se na trhu s ropou Brent nacházíme v důležité situaci. Zaprvé, několik dní v řadě jsme jasně pod 50denním klouzavým průměrem, což by mohl být důležitý signál. SMA 50 zároveň naráží na inflexní bod, podobně jako tomu bylo v červenci 2022.
Na druhou stranu 100periodový průměr stále roste a zůstává pod aktuální úrovní ropy. Zároveň se zdá, že stabilizace trhu po dosažení míru bude vyžadovat udržení cen alespoň v pásmu 80–85 USD za barel, zatímco v roce 2022 nakonec klesly dokonce pod 80 USD.
