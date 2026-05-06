Denní shrnutí: Ropa padá o 8 %, což podporuje Wall Street, drahé kovy a EURUSD

Zpráva Axios naznačující, že Spojené státy a Írán byly blízko finalizace předběžných podmínek dohody, vyvolala prudký výprodej na ropném trhu a poslala cenu ropy z oblasti kolem 110 USD za barel téměř k 96 USD. Téměř polovina tohoto poklesu však byla později smazána poté, co komentáře z Íránu opět ochladily tržní optimismus a naznačily, že cesta k průlomu zůstává velmi nejistá.
Podle Axios mají Teherán a Washington zhruba 48 hodin na podpis memoranda, které by vymezilo počáteční rámec dohody. Pokud během této lhůty nedojde k předběžné dohodě, USA by mohly obnovit údery proti Íránu a pokračovat v operaci „Freedom“ v Hormuzském průlivu.
Navzdory přetrvávající nejistotě podporují naděje na deeskalaci spolu se silnými firemními výsledky v USA — zejména od AMD, jehož akcie rostou o více než 16 % — momentum na Wall Street. Nasdaq 100 a S&P 500 aktuálně přidávají více než 1,6 %, respektive 1,1 %. Akcie Nvidia dnes rostou o více než 4 % v prostředí euforických zisků polovodičového sektoru, zatímco Alphabet (Google) dosahuje nového historického maxima na úrovni 400 USD za akcii.
Futures na ropu Brent (OIL) dnes ztrácejí více než 8 % a klesají na 101,5 USD za barel. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů dnes zároveň klesají o více než 6 bazických bodů, přesto však zůstávají zvýšené poblíž 4,35 %. Slabší americký dolar navíc poskytuje podporu býkům na EUR/USD.
Změna zaměstnanosti podle ADP v USA za duben dosáhla 109 tisíc oproti očekávaným 120 tisícům — výrazně nad březnovými 70 tisíci, ale mírně pod odhady. PPI v eurozóně dosáhl 2,1 % oproti očekávaným 1,8 % a předchozím -3 %, což podporuje jestřábější postoj ECB k úrokovým sazbám.
Týdenní změna zásob ropy a paliv podle EIA v USA dosáhla:
- Ropa: +2,3 milionu barelů (odhad: -2,7 milionu barelů; předchozí: -6,23 milionu barelů)
- Benzín: -2,5 milionu barelů (odhad: -1,7 milionu barelů; předchozí: -6,08 milionu barelů)
- Destiláty: -1,20 milionu barelů (odhad: -2,0 milionu barelů; předchozí: -4,49 milionu barelů)
Graf EUR/USD (D1)
EUR/USD dnes roste směrem k úrovni 1,175, podpořen poklesem výnosů amerických státních dluhopisů a nižšími cenami ropy. Navzdory prudké korekci na energetických trzích se však mírová dohoda mezi Teheránem a Washingtonem stále jeví jako poměrně vzdálená. Pokud by se ale takový scénář naplnil, býci by mohli získat dostatečné momentum k návratu páru nad úroveň 1,18.
V posledních seancích EMA200 opakovaně fungovala jako silná zóna supportu a aktuálně se nachází poblíž úrovně 1,1666.
Zdroj: xStation5
