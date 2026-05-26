Kakao roste o 8 % kvůli riziku El Niño 📈 Je možný short squeeze?

Futures na kakao ICE (COCOA) prudce rostou, protože trh začíná přeceňovat rizika související s počasím v důsledku jevu El Niño a možným zhoršením výnosů plodin v západní Africe. Pohyb je velmi dynamický a zisky jsou zesíleny zavíráním short pozic ze strany fondů, které byly dříve nastaveny na slábnoucí poptávku a rostoucí substituční efekty vyvolané zvýšenými cenami kakaa.
- Fundamenty na straně nabídky zůstávají silně koncentrované v západní Africe, která představuje významný podíl na globální produkci kakaa. Jakékoli zhoršení počasí v tomto regionu se proto rychle promítá do vyšší rizikové prémie v cenách futures na kakao.
- Zároveň cenová korekce pozorovaná v posledních měsících začala zlepšovat signály na straně poptávky. Trh citlivý na nabídku však rychle zareagoval na obnovené obavy z počasí a potřebu fondů snížit short expozici. Současný cenový vývoj ukazuje, jak zranitelné kakao zůstává vůči prudkým výkyvům vzhledem k napjatému nabídkovému pozadí. Dokud zůstanou produkční rizika v západní Africe zvýšená, volatilita pravděpodobně přetrvá a v krátkodobém horizontu bude podporovat býčí momentum.
Graf COCOA, interval D1
Zdroj: xStation5
Analýza CFTC „Commitment of Traders“
Celkový obrázek CoT
Nejnovější zpráva CoT pro kakao ukazuje strukturu pozic, která by mohla podpořit scénář short squeeze, i když zatím nepřipomíná plnou kapitulaci medvědího nastavení. Spíše jde o ranou až střední fázi procesu, ve kterém trh začíná nutit investory k zavírání short pozic, zatímco fondy zůstávají stále výrazně nastaveny na short straně.
Nejdůležitější je, že Managed Money zůstává v čistém shortu. Fondy aktuálně drží 22 577 long pozic proti 35 039 shortům, takže tato kategorie je v čistém shortu zhruba o 12,5 tis. kontraktů. To naznačuje, že navzdory nedávnému odrazu cen kakaa zůstává velká část spekulativního kapitálu stále nastavena na další pokles.
Commercials agresivně nenavyšují zajištění
Commercials, včetně producentů, obchodníků, zpracovatelů a uživatelů, zůstávají v čistém shortu, s 48 077 long pozicemi proti 75 520 shortům, tedy zhruba 27,4 tis. kontraktů v čistém shortu. U kakaa to není neobvyklé, protože účastníci fyzického trhu obvykle zajišťují budoucí produkci prostřednictvím short expozice ve futures.
Zajímavější však je, že commercials během rally agresivně nepřidávají short zajištění. Naopak jejich hrubá short expozice mezitýdenně klesla zhruba o 2 000 kontraktů. To naznačuje, že fyzická strana trhu nepovažuje současné ceny za jasnou příležitost k výraznému navýšení forwardového zajištění.
Managed Money jako palivo pro squeeze
Nejsilnější potenciál pro short squeeze vychází ze spekulativního nastavení. Managed Money zůstává jasně v čistém shortu, zatímco ceny kakaa začaly prudce růst. To vytváří klasické nastavení, ve kterém může každý další růstový impuls vynutit další zavírání short pozic.
Za zmínku také stojí, že fondy v uplynulém týdnu agresivně snížily long expozici, zatímco short expozici omezily pouze částečně. To znamená, že pozicování zůstává vůči aktuálnímu cenovému vývoji defenzivně vychýlené. Pokud bude trh dál růst, tato skupina může být nucena k rychlejšímu zpětnému odkupu short kontraktů.
Open interest potvrzuje povahu pohybu
Open interest klesl o 791 kontraktů, zatímco ceny kakaa rostly. Taková kombinace obvykle naznačuje, že rally zatím není tažena primárně novými long pozicemi, ale spíše zavíráním existujících shortů.
Toto rozlišení je důležité. Rostoucí ceny v kombinaci s rostoucím open interest by ukazovaly na vstup nového býčího kapitálu na trh a formování nového strukturálního uptrendu. V tomto případě však obrázek stále více odpovídá short-covering rally.
Jde už o short squeeze?
Ano, ale zatím ne v jeho nejagresivnější fázi. Celková tržní struktura má znaky squeeze: fondy zůstávají v čistém shortu, ceny se odrážejí, open interest klesá a trh má silný katalyzátor v podobě rizik spojených s El Niño a obav o produkci v západní Africe.
Zároveň se však rozsah short expozice Managed Money zatím nejeví jako historicky extrémní. Zatím nejsou patrné jasné známky panického zavírání short pozic. Trh ale aktuálně vypadá, že má dostatek paliva pro delší squeeze, pokud se objeví další negativní nabídkový katalyzátor.
Obchodní závěr
Současné pozicování podle CoT podporuje tezi, že nedávný odraz cen kakaa obsahuje významnou složku zavírání short pozic. Commercials rally agresivně nevyvažují dodatečným zajišťováním, zatímco Managed Money stále drží dostatečně velkou čistou short pozici na to, aby další růst mohl vynutit dodatečné zpětné odkupy.
Pokud budou ceny kakaa dál růst, zatímco open interest bude dál klesat a Managed Money v nadcházejících zprávách CoT rychle sníží short expozici, mohlo by to potvrdit, že trh přechází do vyspělejší fáze short squeeze.
Zdroj: CFTC
🚩 Zlato klesá o 1 %
US Open: Wall Street pokračuje v růstu navzdory napětí mezi USA a Íránem 📈 Micron Technology roste o 10 %
Shrnutí trhů: Evropské akcie míří níže ⬇️ Co dnes hýbe trhy❓
Bavlna vystřelila o více než 20 % a Brazílie míří k rekordním exportům 🚀
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.