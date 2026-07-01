Denní shrnutí: Rotace na Wall Street – Dow Jones roste, zatímco AI sektor počítá ztráty

📈 Akciový trh
- Smíšený sentiment na Wall Street s příklonem k průmyslovému segmentu – zatímco technologicky zaměřený Nasdaq zůstává pod tlakem, široký index Dow Jones aktuálně roste a ukazuje na jasnou rotaci kapitálu směrem ke společnostem tradiční ekonomiky.
- Cloudové plány Meta Platforms jsou hlavním spouštěčem korekce v AI – zprávy o plánech společnosti komercializovat přebytečný výpočetní výkon vyvolaly obavy, že nabídka technologické infrastruktury může předstihnout poptávku, což zasáhlo sektor umělé inteligence.
- Silný růst Meta Platforms a klid mezi společnostmi Big Tech – v reakci na tyto zprávy akcie Meta vzrostly přibližně o 8 % a staly se nejsilnějším titulem seance. Tradiční lídři v oblasti cloudu, jako jsou Amazon, Microsoft a Alphabet, mezitím zůstali relativně stabilní.
- Hluboké poklesy mezi poskytovateli infrastruktury, výrobci čipů a výrobci úložišť – největší ztráty utrpěly společnosti CoreWeave (pokles přibližně o 10 %) a Nebius (pokles přibližně o 12 %). Lídři odvětví jako Nvidia, AMD, Broadcom a Marvell ztratili každý 2–3 %, zatímco výrobci pamětí Micron a SanDisk odepsali 7–8 %.
- Ještě horší výkonnost v segmentu úložišť – Micron Technology klesla zhruba o 8 % (navzdory pozitivním zprávám o nové smlouvě s GM), SanDisk ztratil přibližně 9 %, zatímco Seagate Technology a Western Digital oslabily zhruba o 5 %, respektive 6 %.
- Slabost v Evropě kontrastuje se stabilizací v USA – na starém kontinentu převládaly poklesy, přičemž francouzský CAC 40 ustoupil téměř o 0,8 %, španělský IBEX 35 klesl o více než 0,3 % a britský FTSE 100 ztratil 0,2 %. Jedinou výjimkou byl německý DAX, který přidal 0,3 %.
📊 Makroekonomika
- Zásadní změna v komunikaci americké centrální banky – Kevin Warsh z Fedu oznámil úplné opuštění poskytování budoucích projekcí úrokových sazeb a dopředného výhledu trhu. Rozhodnutí o měnové politice budou nyní přijímána reaktivně, výhradně na základě aktuálních makroekonomických ukazatelů tady a teď.
- Zachování restriktivního nastavení politiky – jestřábí tón Fedu a relativní odolnost ekonomiky naznačují, že přísná měnová politika by mohla přetrvat i ve druhé polovině roku, což vedlo k dočasnému posílení amerického dolaru a růstu výnosů dluhopisů.
- Pokles indexu ISM ve zpracovatelském sektoru při ochlazování inflace – červnová hodnota amerického indexu ISM ve zpracovatelském sektoru klesla na 53,3 bodu (z předchozích 54,0 bodu). Sektor však expanduje již šestý měsíc v řadě.
- Prudké ochlazení trhu práce ve zprávě ADP – zaměstnanost v soukromém sektoru v USA se v červnu zvýšila pouze o 98 tisíc pracovních míst, což bylo výrazně horší než očekávání trhu (110 tisíc až 118 tisíc) a zároveň nejslabší výsledek za několik měsíců.
🪙 Drahé kovy
- Zlepšení sentimentu na komoditním trhu je viditelné u drahých kovů – zlato roste o více než 1 % a vrací se nad 4 000 USD, zatímco stříbro podobně posiluje přibližně o 1 % a překonává hranici 60 USD.
🛢️ Ropa a plyn
- Ropa zůstává pod tlakem – Brent klesá o více než 2 % směrem k úrovni 71 USD, zatímco futures na zemní plyn Henry Hub (Natgas) rovněž ztrácejí přes 2 % a prodlužují probíhající korekci na energetickém trhu.
₿ Kryptoměny
- Kapitál se vrací do digitálních aktiv – zlepšení tržního sentimentu vyvolalo výrazné zisky kolem tří procent u hlavních krypto projektů.
- Bitcoin vzrostl téměř o 3 % a prolomil hranici 60 000 USD, zatímco Ethereum posílilo o více než 3 % a dostalo se nad úroveň 1 600 USD.
Historické rozhodnutí v Evropě: Google musí zaplatit rekordní odškodnění
Paměť jako základ moderních automobilů. Micron a General Motors podepisují strategickou dohodu
ISM: Pokles zpracovatelského sektoru v USA
Fed Warsh zmírňuje jestřábí sentiment a dává naději býkům na zlatě 🟡
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