Výsledky Berkshire: Co nám report říká o dalším směřování trhu?

Legendární fond Warrena Buffetta, nyní již bez Warrena Buffetta, zveřejnil v sobotu 8. srpna výsledky za 2. čtvrtletí 2026.
Očekávání ohledně výsledků fondu byla mírná. Přestože je „Věštec z Omahy“ již v důchodu, nejnovější výsledky naznačují, že nové vedení může mít stále problém dosahovat tempa růstu a ziskovosti, které by akcionáři mohli očekávat.
Výsledky
- Tržby vzrostly na 101,8 mld. USD oproti očekávání kolem 96,5 mld. USD. Meziročně jde o růst přibližně o 10 %.
- Provozní zisk Berkshire vzrostl na 12,9 mld. USD, meziročně o 16 %.
- Čistý zisk (GAAP) dosáhl až 25,6 mld. USD, což znamená investiční zisky ve výši 12,6 mld. USD. Meziročně jde o nárůst o 107 %, respektive 155 %.
- EPS tak dosáhl 6 USD, výrazně nad konsensem ve výši 5 USD.
Takto prezentovaný zisk fondu však není spolehlivým odrazem skutečné situace společnosti ve 2. čtvrtletí 2026.
Z provozního zisku Berkshire ve výši 12,9 mld. USD:
- 326 mil. USD pocházelo z kladných kurzových rozdílů. O rok dříve tato položka představovala ztrátu 877 mil. USD.
- Po zohlednění tohoto efektu činí skutečný růst provozního zisku pouze 5 %.
Segmenty a odvětví
Rozdělení výsledků holdingu podle jednotlivých segmentů nabízí transparentnější pohled.
- Pojišťovací segment (underwriting) vytvořil zisk 1,7 mld. USD, meziročně méně, především kvůli slabším výsledkům GEICO.
- BNSF Railways vykázala zisk 1,56 mld. USD, což představuje růst o 6 %.
- Berkshire Energy a segment služeb a maloobchodu zvýšily zisk o dalších 27 %, respektive 24 %, a dohromady dosáhly zisku přes 5 mld. USD.
- Energetickému segmentu se daří především díky rostoucí poptávce po přenosu energie a přepravě zboží.
- Segment služeb a maloobchodu si však nevede tak dobře, jak samotný růst naznačuje. Významná část zisku totiž pochází z vrácení dříve zaplacených cel.
Peněžní toky
- Provozní cash flow vzrostlo z 20,9 mld. USD na 21,6 mld. USD, tedy o 3,2 %.
- Volné cash flow dosáhlo 11,02 mld. USD oproti 11,85 mld. USD před rokem, což představuje pokles o 7 %.
- Navzdory tomu nový CEO oznámil rekordní zpětný odkup akcií v hodnotě 4,5 mld. USD.
Reakce trhu je podle očekávání vlažná. Akcie se při otevření první seance po zveřejnění výsledků obchodují mírně pod předchozí zavírací cenou.
Alokace kapitálu
Pro širší trh jsou mnohem zajímavější zatím neúplné informace o nákupech společnosti. A právě nákupy jsou nyní zásadní, protože obrovská hotovostní rezerva, kterou po sobě Warren Buffett zanechal, přesahující 350 mld. USD, začala proudit na trh.
Ve 2. čtvrtletí 2026 fond uskutečnil čisté nákupy akcií v hodnotě téměř 20 mld. USD. Jde o jasnou změnu strategie po 14 po sobě jdoucích čtvrtletích, během kterých fond akcie prodával.
Jednou z nejvýznamnějších pozic fondu se stává Alphabet. Fond nakoupil další akcie této technologické společnosti v hodnotě přes 10 mld. USD.
Výkonnost Berkshire [BRKA.US] vs. futures na US500
Zdroj: xStation5
V kontextu současné situace na trzích jde o velmi důležitý signál. Fond čekal celé čtyři roky, než znovu začal nakupovat. Naposledy byl čistým kupcem akcií v roce 2022.
Je také důležité připomenout, že od propadu trhu během pandemie COVID-19 až do současnosti fond překonával širší trh v anualizovaném vyjádření přibližně o 5 %.
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