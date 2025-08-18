Denní shrnutí: Rozhovor Trump–Zelensky nepřinesl zásadní posun 📣

- Americké indexy zakončily den s minimální změnou. US500 klesl o 0,11 % na 6 464 bodů, US100 odepsal 0,18 % na 23 760 bodů, zatímco US2000 vzrostl o 0,35 % na 2 300 bodů.
- Pozornost investorů v závěrečné fázi dnešní seance se soustředila na rozhovor mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Americký prezident uvedl, že válka skončí, ale zatím není jasné kdy.
- Trump také řekl, že mírová jednání se budou pravděpodobně muset vést bez příměří, což byla jedna z podmínek Ukrajiny. Dodal, že USA se zapojí do zajištění míru, ale neposkytl podrobnosti o jeho formě. První komentáře naznačují, že konflikt pravděpodobně nebude rychle vyřešen, protože zůstává obtížné naplnit klíčové cíle Ukrajiny i Ruska. Trhy nyní vyhlížejí další rozhovory se zástupci NATO a Evropy.
- Americký a kanadský dolar zůstávají mezi nejsilnějšími měnami G10, zatímco japonský jen a euro patří k nejslabším. EURUSD klesl o 0,45 % na 1,16630, zatímco dolarový index vzrostl o 0,28 % na 97,990.
- Podle zdrojů z Bílého domu zvažuje administrativa Donalda Trumpa získání 10% podílu v Intelu prostřednictvím konverze části grantů z CHIPS Act na akcie. Akcie Intelu klesly o 4,70 %. Mezitím Applied Digital (APLD.US) posílila o 15 % na 16,35 USD po oznámení spuštění projektu datového centra Polaris Forge 2 pro AI v hodnotě 3 miliardy USD.
- Warren Buffett v pátek odhalil, že společností, kterou potichu akumuloval, byla kontroverzní United Healthcare. Akcie v pátek vyskočily o 14 % a dnes (v pondělí) přidaly dalších 2,65 %.
- Kryptoměny umazaly část víkendových a ranních ztrát. Bitcoin klesl o 0,75 % na 116 600 USD po předchozím propadu až o 2,30 % na 114 900 USD. Ethereum se propadlo o 2,80 % na 4 350 USD, zatímco dominance Bitcoinu vzrostla na 59,70 % celkové tržní kapitalizace kryptotrhu.
- Zemní plyn (NATGAS) dnes oslabil po nových amerických předpovědích počasí na konec srpna, které ukazují výrazně chladnější teploty oproti normálu, což může snížit sezónní poptávku po této komoditě.
