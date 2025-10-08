Denní shrnutí: Růst na většině trhů, drahé kovy opět na historických maximech

- FOMC ve zveřejněném zápisu potvrzuje dosavadní kurz
- NATGAS oslabuje o 5 %
- Wall Street a Evropa rostou
- Další historické maximum u drahých kovů
- Dnes byly zveřejněny zápisky z posledního zasedání FOMC. Většina členů výboru se domnívá, že ačkoli inflace nadále představuje riziko, může být později v tomto roce potřeba další uvolnění měnové politiky. Výbor zároveň pozoruje postupné ochlazování trhu práce a zdůrazňuje důležitost sledování úrovní bankovních rezerv a celkových finančních podmínek. Současné nastavení měnové politiky není výrazně restriktivní, což umožňuje podporu hospodářského růstu při současném boji s inflačními tlaky.
- Seance ve Spojených státech se nesla ve znamení růstu. Nasdaq přidal 0,9 %, index malých firem Russell 2000 posílil o 1 %. S&P 500 si připsal 0,5 % a Dow Jones vzrostl o 0,2 %. Důležité je, že tento růst přišel navzdory pokračujícímu rozpočtovému patu a dvěma neúspěšným pokusům o schválení rozpočtového návrhu v posledních dnech. Nejvýznamnější událostí dne však zůstává zveřejnění zápisu z jednání FOMC, který investoři pečlivě analyzují kvůli možnému budoucímu směru měnové politiky Fedu.
- Evropské akciové trhy uzavřely středeční obchodování výrazně v kladném teritoriu – téměř všechny klíčové indexy rostly. Na trzích panovala jasná ochota podstupovat riziko, což bylo vidět na širokém přílivu kapitálu. Největší zisky zaznamenaly průmyslový a finanční sektor. DAX vzrostl o 0,9 % a CAC přidal přes 1,1 %. To vše navzdory katastrofálním údajům z německého průmyslu, který v srpnu vykázal pokles výroby o více než 4 %, hluboko pod očekáváním trhu.
- Mírně pozitivní sentiment přetrvával i na trhu kryptoměn. Většina hlavních tokenů zakončila den s jednocifernými zisky. Výrazně vyčníval ZCash, jehož cena během jediné seance vzrostla o 30 %. Bitcoin uzavřel den okolo 123 940 USD, zatímco Ethereum se drželo poblíž 4 530 USD.
- Skvělý den zažili investoři do drahých kovů. Zlato překonalo hranici 4 040 USD za unci a dosáhlo nového historického maxima. Silné zisky si připsaly také stříbro, palladium a platina, což odráží pokračující příliv kapitálu do aktiv považovaných za bezpečné přístavy.
- Na trhu s energetickými komoditami zaznamenal výrazný pokles zemní plyn. Americké kontrakty ztratily přibližně 5 %. Pokles byl způsoben obavami z blížící se topné sezóny a přebytečné nabídky, což vede investory ke snižování pozic v očekávání nižší poptávky v následujících týdnech.
- V nejnovější zprávě amerického ministerstva energetiky (DOE) byl zaznamenán výrazný nárůst zásob ropy, což může naznačovat slabší poptávku nebo vyšší produkci. Zásoby benzinu a destilátů (např. nafty) naopak klesly, což může ukazovat na sezónní nárůst spotřeby paliv. Tyto údaje mají smíšený dopad – zatímco růst zásob ropy může tlačit ceny dolů, pokles hotových paliv může tento efekt tlumit.
- UBS zvýšila cílovou cenu akcií Micron z 195 na 225 USD a zároveň potvrdila doporučení „Buy“. V rozhodnutí se odráží silné růstové vyhlídky poptávky po pamětech HBM, které se využívají mimo jiné v oblasti AI. Akcie Micron po této zprávě posílily zhruba o 5 %.
