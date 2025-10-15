Denní shrnutí – Růst na Wall Street podpořen Powellovým prohlášením

- Včerejší ztráty na Wall Street byly vymazány po komentářích Jeroma Powella, který naznačil možnost brzkého ukončení snižování rozvahy (Quantitative Tightening).
- Powell uvedl, že prudké zpomalení najímání představuje rostoucí riziko pro americkou ekonomiku, což posiluje očekávání dalšího snižování úrokových sazeb. Současně však zdůraznil celkovou stabilitu ekonomiky USA.
- US100 dnes překonal 25 000 bodů a aktuálně posiluje o 0,6 %, US500 roste o 0,35 %.
- Růst byl podpořen silnými výsledky bank, zejména v oblastech obchodování a investičního bankovnictví.
- Morgan Stanley výrazně překonal očekávání napříč všemi segmenty (zisk na akcii: 2,80 USD vs. oček. 2,09 USD); akcie vzrostly o 5,5 %.
- Bank of America rovněž překonala očekávání (EPS: 1,06 USD vs. 0,95 USD); akcie +4 %.
- Evropské trhy rovněž posilovaly, vedené CAC40, který vzrostl téměř o 2 %, díky stabilizaci politické situace ve Francii (zúžení rozdílu výnosů mezi Francií a Německem).
- LVMH oznámila tržby ve výši 18,28 mld. USD a přerušila sérii negativních výsledků díky překvapivému růstu prodejů v USA a Asii; akcie +13 %.
- Pozitivní náladu podpořily i výsledky výrobce polovodičového vybavení ASML, jehož akcie vzrostly o 2,6 %.
- Zlato dosáhlo nového absolutního historického maxima, přesáhlo 4 200 USD za unci – obavy ze spekulativní bubliny sílí po 60% růstu od začátku roku.
- WTI ropa pokračuje v poklesu, klesla pod 58 USD za barel, a to kvůli prognózám výrazného přebytku nabídky přes 4 miliony barelů denně v roce 2026.
- NY Empire State Index překvapil pozitivní hodnotou 10,7 (vs. oček. −1,4).
- Inflace ve Francii a Španělsku vzrostla dle očekávání, což snižuje tlak na ECB ohledně snížení sazeb letos; euro posílilo vůči americkému dolaru.
- Cena kakaa se stabilizovala nad 5 800 USD navzdory negativním údajům o zpracování z Malajsie a Brazílie; klíčová data z Evropy a Asie budou zveřejněna zítra.
- Člen Fedu Miran uvedl, že růst produktivity díky AI by měl umožnit snižování sazeb směrem k neutrální úrovni, zatímco Waller varoval, že AI může negativně ovlivnit trh práce.
- Čínský CPI meziměsíčně klesl ostřeji, než se čekalo (−0,3 %), což odráží slabou poptávku, ačkoliv jádrový CPI vzrostl o 1 % – nejvíce od února 2024.
- Inflace v Polsku zůstala na úrovni 2,9 % meziročně, což udržuje otevřenou možnost dalšího snížení sazeb letos.
- Bitcoin pokračoval v prudkém poklesu, propadl se na 110 000 USD.
- TSMC zveřejní výsledky za 3. čtvrtletí zítra ráno – očekává se rekordní kvartál před možnou stabilizací.
