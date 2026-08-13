Denní shrnutí: S&P 500 na novém historickém maximu (13. 8. 2026)

Hlavní indexy na Wall Street dnes rostou. Nasdaq posiluje o 0,8 %, zatímco S&P 500 přidává 0,6 % a dosahuje nového historického maxima 7 814,88 bodu. Akcie podporuje pokles očekávání, že Fed v nejbližší době zvýší úrokové sazby. K lepšímu sentimentu přispívá zpomalující inflace, což potvrdily červencové údaje zveřejněné dnes a včera, společně s mírným poklesem cen ropy.
Makroekonomická data
Dnešní shrnutí poněkud netradičně začínáme makroekonomickými údaji po zveřejnění červencové inflace CPI a PPI ze Spojených států. Co přesně jsme se dozvěděli?
Včera:
- Celková inflace CPI zpomalila na 3,4 % (meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 %).
- Po vyloučení volatilních cen potravin a energií zpomalila také jádrová inflace na 2,5 % (meziměsíční růst cen o 0,2 %).
Dnes:
- Index cen výrobců (PPI) klesl na 4,7 %.
- Jádrový ukazatel rovněž zpomalil a dosáhl 4,2 %.
Graf 1: Inflace CPI a PPI v USA (2018–2026)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Přestože pokles celkových ukazatelů lze z velké části připsat nižším cenám pohonných hmot, zpomalení jádrových ukazatelů je pozitivní zprávou. Tato data dávají Fedu větší flexibilitu a snižují tlak na okamžité zpřísnění měnové politiky. Při absenci zásadních geopolitických zpráv se makroekonomická data zřejmě opět dostávají do centra pozornosti a investoři je bedlivě sledují.
Zvýšení úrokových sazeb v září již není základním scénářem trhu. Trhem implikovaná pravděpodobnost činí přibližně 35 %. Snížení sazeb do konce roku zatím není plně započítáno v cenách, přičemž jeho implikovaná pravděpodobnost dosahuje přibližně 94 %.
Graf 2: Trhem implikovaná pravděpodobnost zvýšení/snížení sazeb do konce září 2026 (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Akciový trh
Tento vývoj podpořil akciový trh. Při bližším pohledu na Nasdaq 100 dnes patří mezi nejvýkonnější společnosti dodavatelé pamětí pro datová centra, například SanDisk (+16,6 %) a Western Digital (+8,6 %).
Graf 3: Vítězové a poražení v indexu Nasdaq 100 (13. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Pokud jde o SanDisk, společnost představila dlouhodobé finanční a technologické cíle, které výrazně překonaly očekávání trhu a rozptýlily předchozí skepsi analytiků.
- Management očekává, že ve fiskálních letech 2028–2030 porostou tržby meziročně tempem ve středních až vyšších desítkách procent. Cílová non-GAAP hrubá marže má navíc dosáhnout přibližně 80 %, zatímco provozní marže by měla činit 75 %.
- Společnost oznámila nové dodavatelské smlouvy, které pokrývají převážnou většinu plánované produkce pro fiskální roky 2027 a 2028.
Zdá se, že prudký červencový výprodej v polovodičovém sektoru byl z velké části způsoben technickými faktory, například rebalancováním portfolií a rotací kapitálu, spíše než zásadním zhoršením fundamentů jednotlivých společností. Akcie firem z paměťového segmentu se dostaly na úrovně považované za výrazně přeprodané. Zlepšení globálního rizikového sentimentu tak vytvořilo příznivé podmínky pro jejich odraz.
Naopak akcie Cisco Systems klesají po nevýrazných výsledcích za 2. čtvrtletí. Investory zklamal výhled tržeb pro aktuální fiskální rok ve výši 7,5 mld. USD.
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