Denní shrnutí: S tím, jak se příměří vzdaluje, trhy ztrácejí půdu pod nohama

- Seance na Wall Street se nese v mírně opatrné náladě. Všechny počáteční zisky byly smazány a hlavní indexy se nyní pohybují mírně v červených číslech. Dow Jones ztrácí 0,2 %, zatímco S&P 500 a Nasdaq klesají přibližně o 0,5 %.
- Tlak na trhy dál vytvářejí výroky z Bílého domu. Donald Trump oznámil, že nehodlá prodloužit příměří s Íránem, a prohlásil, že je „připraven vrátit se k válce“, pokud nebude před vypršením příměří zítra dosaženo dohody.
- Objevují se také zprávy, že J. D. Vance neodcestoval na jednání s Íránem, zatímco představitelé současně uvádějí, že vůči Teheránu „jsou všechny možnosti na stole“. Americké úřady údajně připravily plány na obnovení útočných operací, pokud se Trump takto rozhodne.
- Mluvčí íránského ministerstva zahraničí mezitím označil kroky USA vůči dvěma íránským plavidlům za „námořní pirátství a státní terorismus“ a zároveň zpochybnil důvěryhodnost Washingtonu v rámci vyjednávacího procesu, uvedla státní televize.
- Írán se také zatím nerozhodl, zda se zúčastní jednání, včetně těch, která se týkají rozhovorů s Pákistánem, takže v této věci stále neexistuje konečné stanovisko.
- Podle The New York Times byl diplomatický proces mezi USA a Íránem v tuto chvíli pozastaven a Teherán zatím neodpověděl ohledně pokračování rozhovorů, což dále zvyšuje nejistotu kolem budoucích jednání.
- Írán zároveň jako podmínku pro obnovení mírových rozhovorů požaduje zrušení americké blokády.
- Kromě toho se objevily zprávy o raketových útocích Hizballáhu namířených proti izraelským silám.
- V důsledku toho ceny ropy znovu rostou. Ropa Brent přidává téměř 5 % a testuje úroveň 95 USD za barel.
- Americké maloobchodní tržby překonaly odhady a výrazně předčily očekávání trhu, což ukazuje na silnou spotřebitelskou poptávku.
- Kevin Warsh dnes vypovídal před Senátem, kde zdůraznil svou nezávislost a uvedl, že nebude „nástrojem prezidenta“. Zároveň upozornil na potřebu reformy Federálního rezervního systému a změn v přístupu k měnové politice.
- Napjatá byla také seance v Evropě, kde byla většina hlavních indexů pod tlakem. Britský FTSE 100 a francouzský CAC 40 ztratily více než 1 %, zatímco německý DAX a španělský IBEX 35 klesly přibližně o 0,5 %.
- Pod výrazným tlakem byly i drahé kovy. Zlato ztrácí více než 2 % a klesá na 4 700 USD za unci, zatímco stříbro odepisuje přibližně 4,5 % na 76 USD za unci.
- Klesají také kryptoměny. Bitcoin i Ethereum ztrácejí přibližně 0,9 %. Bitcoin se drží mírně nad 75 000 USD, zatímco Ethereum je pod 2 300 USD.
