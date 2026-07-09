Denní shrnutí: Technologie táhnou Wall Street výše. Trhy přehlížejí napětí mezi USA a Íránem

📈 Akciový trh
- Na Wall Street se po nedávných dnech výprodejů vrací částečný optimismus – hlavní americké akciové indexy se dnes obchodují v zelených číslech.
- Dow Jones získává přibližně 0,3 %, S&P 500 roste o 0,8 %, ale technologický Nasdaq 100 zůstává lídrem růstu a posiluje zhruba o 1,2 %.
- Zlepšení sentimentu je mimo jiné taženo odrazem v polovodičovém sektoru, který umazává část nedávných ztrát, přestože růst amerických indexů probíhá ve stínu sílící přestřelky mezi USA a Íránem.
- Akcie amerických výrobců polovodičů se odrazily od dřívějších poklesů po silném růstu čínských společností v tomto sektoru.
- Investoři to vzali jako signál přetrvávající poptávky po technologiích souvisejících s umělou inteligencí, což zlepšilo sentiment kolem odvětví a podpořilo akcie společností, jako jsou Micron, Intel, AMD a Marvell.
- V polovodičovém sektoru přitáhlo pozornost investorů rozhodnutí Micronu zvýšit investiční plány v USA na více než 250 mld. USD do roku 2035.
- Prostředky mají být určeny na rozšíření domácí výroby polovodičových pamětí, včetně technologie HBM využívané v AI infrastruktuře, prostřednictvím výstavby nových závodů v New Yorku, Idahu a Virginii, což vytvoří desítky tisíc pracovních míst.
- Investice Micronu jsou reakcí na prudce rostoucí poptávku po pamětech využívaných v AI datových centrech a na snahu USA o nezávislost dodavatelských řetězců na Asii.
- Pozitivně byly přijaty informace týkající se Meta Platforms, protože společnost plánuje zahájit výrobu vlastního AI čipu již v září a zdvojnásobit svůj výpočetní výkon, aby snížila závislost na externích dodavatelích čipů.
- Sektor podporuje také plánovaný debut SK Hynix v USA, který by mohl dosáhnout valuace přes 26 mld. USD a stát se jedním z největších IPO v historii.
- Na evropských burzách dnes převládaly zisky, s výjimkou britského trhu, kde FTSE 100 odepsal necelých 0,2 %.
- Většina hlavních indexů v Evropě zakončila seanci v černých číslech – německý DAX získal přibližně 0,8 % a španělský IBEX 35 vzrostl o 1,1 %, podpořen zlepšeným sentimentem na globálních trzích.
🌍 Geopolitika
- Geopolitické napětí na Blízkém východě zůstává hlavním zdrojem rizika pro finanční trhy.
- USA a Írán si vyměnily útoky, což znovu zvýšilo napětí v regionu a zpochybnilo další pokrok křehkých mírových jednání.
- Washington provedl sérii leteckých úderů na íránské vojenské cíle, zatímco Teherán odpověděl raketovými a dronovými útoky na americké základny v Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu a Jordánsku, což zvýšilo obavy z širší regionální konfrontace.
- Největším rizikovým bodem zůstává Hormuzský průliv – jedna z nejdůležitějších tras pro přepravu ropy a LNG na světě, kde potenciální narušení lodní dopravy zvýšilo tlak na energetické trhy a vyvolalo obavy z růstu cen komodit a obnoveného inflačního tlaku.
- Státy Perského zálivu, včetně Kataru, vyzvaly obě strany k návratu k diplomatickému dialogu a zdůraznily potřebu chránit regionální stabilitu a energetickou bezpečnost.
- Probíhají zákulisní mediační snahy třetích zemí, jejichž cílem je přivést USA a Írán zpět k jednacímu stolu, omezit další eskalaci a snížit negativní dopad na mezinárodní obchod.
- Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi zdůraznil, že Írán si v případě dalších amerických vojenských akcí ponechává právo na sebeobranu a bude reagovat na další kroky Washingtonu, přičemž zároveň usiluje o diplomatickou podporu regionálních států.
- Prezident Donald Trump uvedl, že Írán kontaktoval USA a vyjádřil připravenost dosáhnout dohody navzdory nedávné vojenské eskalaci.
- Trumpovo prohlášení přišlo poté, co americké síly provedly údery na přibližně 170 íránských cílů, včetně systémů protivzdušné obrany, skladů raket a dronů a jednotek Islámských revolučních gard, v reakci na předchozí íránské útoky na tři tankery.
- Trump označil kroky USA za odvetu a varoval, že jakákoli další akce se setká s rozhodně silnější reakcí. Další eskalaci nevyloučil, ale ponechal otevřené dveře k návratu k jednáním.
- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že válka ještě neskončila a že před zemí se objevují nové výzvy. Poukázal na potřebu udržet vysokou připravenost armády a letectva tváří v tvář dalším hrozbám ze strany Íránu a skupin podporovaných Teheránem.
📊 Makroekonomika
- Makroekonomická data z USA přinesla pozitivní signál – počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu končícím 4. července klesl na 215 000.
- Údaj naznačuje pokračující stabilitu amerického trhu práce navzdory dřívějšímu zpomalení tempa náboru a ukazuje, že ekonomika se nachází ve fázi mírného růstu zaměstnanosti bez známek prudkého zhoršení.
- Lepší než očekávaná data zmírnila obavy investorů o zdraví ekonomiky, Fed však situaci nadále sleduje, protože stabilní trh práce omezuje tlak na rychlé snižování úrokových sazeb, zejména při přetrvávajících inflačních rizicích.
🛢️ Komodity
- Po nedávných dynamických ziscích dnes ropa zaznamenala korekci.
- Investoři předpokládají, že navzdory ostré výměně palby zůstávají diplomatické kanály otevřené a současná eskalace může být spíše prvkem vyjednávacího tlaku než začátkem dlouhodobého konfliktu.
- Drahým kovům se dnes dařilo – zlato získává přibližně 1,5 % a testuje úroveň 4 150 USD za unci.
- Stříbro roste téměř o 4 % a blíží se k 61 USD za unci. Tyto zisky podporuje zvýšená poptávka po defenzivních aktivech kvůli geopolitické nejistotě.
🪙 Kryptoměny
- Digitální aktiva si také připisují pozitivní den.
- Bitcoin roste o více než 1 % a testuje úroveň 68 000 USD.
- Ethereum posiluje přibližně o 0,5 % a pohybuje se kolem 1 750 USD.
US Open: Wall Street se odráží vzhůru, zatímco AI a polovodiče zastiňují obavy kolem Íránu
Magnificent Seven ztrácí dech a Wall Street začíná znervózňovat ⚠️
Ropa na blockchainu? 🛢️ Startup chce z barelu udělat kryptoaktivum ⚡
Vše, co potřebujete vědět o nadcházející výsledkové sezóně!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.