Krypto novinky: Bezpečnostní hrozby, miliardové ztráty a nový boj o regulace 🚨

Dnešní dění na kryptoměnovém trhu přineslo kombinaci důležitých bezpečnostních upozornění, regulatorních novinek i pokračujícího zájmu velkých institucí o digitální aktiva. Pozornost vzbudilo zejména varování výrobce hardwarových peněženek Coldcard, nové návrhy na úpravu americké kryptoregulace a další kroky společností Samsung či Strategy.
Coinkite varuje uživatele Coldcard Mk3
- Výrobce hardwarových peněženek Coinkite upozornil uživatele zařízení Coldcard Mk3, že peněženky vytvořené pomocí určitých verzí firmwaru mohou být potenciálně ohroženy. Firma doporučila preventivně převést prostředky na nově vytvořenou peněženku s bezpečným seedem.
- Varování přichází poté, co bezpečnostní experti analyzují neobjasněný přesun přibližně 594 BTC, jehož příčina zatím nebyla potvrzena. Coinkite zároveň zdůraznilo, že uživatelé využívající BIP-39 passphrase čelí pouze minimálnímu riziku.
Schumer navrhuje nový úřad kvůli Trumpovým kryptoměnám
- Lídr demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer představil návrh zákona na vytvoření federálního Úřadu pro boj proti korupci, který by měl mimo jiné dohlížet na finanční zájmy prezidenta Donalda Trumpa.
- Demokraté upozorňují zejména na Trumpovy příjmy z kryptoměn a možné střety zájmů při projednávání zákona CLARITY Act. Návrh však čeká složitá cesta Kongresem, kde mají republikáni většinu.
Samsung rozšiřuje aktivity ve světě stablecoinů
- Společnost Samsung SDS, technologická divize skupiny Samsung, jedná s provozovatelem burzy Upbit o spolupráci na infrastruktuře pro stablecoiny, digitální aktiva a platební systémy využívající umělou inteligenci.
- Firma uvedla, že již disponuje zkušenostmi s tokenizovanými cennými papíry i kompletním procesem vydávání a vypořádání stablecoinů. Partnerství má posílit její pozici na rychle rostoucím trhu digitálních finančních služeb.
Mistrovství světa přineslo blockchainovým predikcím rekordní objemy
- Podle společnosti Chainalysis vygenerovalo mistrovství světa ve fotbale 2026 více než 20 miliard USD objemu na blockchainových predikčních trzích.
- Současně bylo zobchodováno digitální sběratelské zboží za přibližně 24 milionů USD a blockchainové peněženky využilo přes 400 tisíc uživatelů. Podíl nelegálních aktivit přitom zůstal pod hranicí 1 %, což naznačuje rostoucí vyspělost tohoto segmentu.
Strategy vykázala ztrátu přes 8 miliard dolarů
- Společnost Strategy oznámila za druhé čtvrtletí čistou ztrátu 8,22 miliardy USD, způsobenou především nerealizovanými ztrátami z držby Bitcoinu během poklesu jeho ceny.
- Firma však nadále patří mezi největší korporátní držitele Bitcoinu s celkovým objemem 843 775 BTC. Zároveň vytvořila rezervu ve výši 3,75 miliardy USD, která má pokrýt budoucí dividendové a úrokové závazky.
Bhútán pokračuje v budování bitcoinové strategie
- Speciální ekonomická zóna Gelephu Mindfulness City v Bhútánu pověřila kanadskou společnost 3iQ správou části své bitcoinové rezervy.
- Partnerství má podpořit vznik regionálního centra pro správu digitálních aktiv, vzdělávání odborníků a rozvoj institucionální infrastruktury zaměřené na kryptoměny.
Wintermute: Další altseason bude pravděpodobně selektivnější
- Podle společnosti Wintermute bude příští růstová vlna altcoinů výrazně odlišná od předchozích cyklů.
- Institucionální investoři stále více soustřeďují kapitál pouze do omezeného počtu největších projektů, zatímco zájem o menší tokeny postupně slábne. To naznačuje, že budoucí růst se nemusí týkat celého trhu, ale především několika dominantních kryptoměn.
Aave plánuje ukončit podporu části blockchainů
- DeFi protokol Aave navrhl ukončení provozu svých V3 trhů na šesti blockchainech včetně zkSync, Scroll, Metis, Sonic, Soneium a Aptos.
- Současně chce vyřadit přibližně 50 málo využívaných aktiv, aby snížil technická i ekonomická rizika a soustředil se na nejvýznamnější blockchainové sítě.
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