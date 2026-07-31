📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (30.7.2026)

Vítězové:
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SanDisk Corp (SNDK) +25,99 %: Známý výrobce paměťových karet, flash disků a SSD disků.
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EMCOR Group Inc (EME) +19,32 %: Společnost poskytující inženýrské a stavební služby, infrastrukturu a komplexní správu budov.
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Micron Technology Inc (MU) +18,36 %: Jeden z největších světových výrobců paměťových čipů (DRAM a NAND) a datových úložišť.
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Lam Research Corp (LRCX) +17,98 %: Přední dodavatel zařízení a služeb pro výrobu polovodičových čipů a integrovaných obvodů.
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Quanta Services Inc (PWR) +17,26 %: Poskytovatel specializovaných smluvních služeb pro elektrárenskou, plynárenskou a telekomunikační infrastrukturu.
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Microsoft Corp (MSFT) +15,51 %: Technologický gigant, lídr v oblasti podnikového softwaru, cloudových služeb (Azure) a umělé inteligence.
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Western Digital Corp (WDC) +15,37 %: Přední světový výrobce pevných disků (HDD) a flash paměťových zařízení.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) +15,09 %: Výrobce optických a fotonických produktů, které se využívají v telekomunikačních sítích a komerčních laserech.
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Applied Materials Inc (AMAT) +14,97 %: Klíčový dodavatel výrobních zařízení, služeb a softwaru přímo pro továrny vyrábějící polovodiče a displeje.
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Teradyne Inc (TER) +14,43 %: Vývojář a dodavatel automatických testovacích zařízení a průmyslových robotů (mimo jiné vlastní společnost Universal Robots).
Poražení:
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Fair Isaac Corp (FICO) -17,01 %: Softwarová a datová analytická společnost, v USA naprosto dominantní díky svému úvěrovému skóre (tzv. FICO score), podle kterého banky posuzují bonitu klientů.
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C.H. Robinson Worldwide Inc (CHRW) -15,44 %: Jeden z největších světových poskytovatelů logistických služeb a nákladní přepravy.
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Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) -9,78 %: Třetí největší provozovatel výletních zaoceánských lodí na světě.
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Altria Group Inc (MO) -9,32 %: Jedna z největších světových tabákových společností (provozuje například prodej cigaret Marlboro na americkém trhu).
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L3Harris Technologies Inc (LHX) -8,61 %: Americká technologická společnost a klíčový dodavatel v oblasti obrany, letectví a bezpečnosti.
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Meta Platforms Inc (META) -7,95 %: Technologický gigant a provozovatel největších sociálních sítí (Facebook, Instagram, WhatsApp).
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Gartner Inc (IT) -7,68 %: Přední světová výzkumná a poradenská společnost v oblasti informačních technologií.
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Carvana Co (CVNA) -7,36 %: Inovativní online prodejce ojetých automobilů, známý především svými prosklenými několikapatrovými "prodejními automaty" na auta.
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FactSet Research Systems Inc (FDS) -6,74 %: Poskytovatel finančních informací a analytického softwaru pro investiční profesionály, portfolio manažery a bankéře.
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Verisk Analytics Inc (VRSK) -6,01 %: Společnost poskytující datovou analytiku a hodnocení rizik, jejíž služby využívá především pojišťovnictví.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.