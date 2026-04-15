Denní shrnutí: Trh na vrcholu vyčkává

- Ve středeční seanci trh volí vyčkávací postoj, i když sentiment se přiklání spíše k optimismu. Valuace podporují především výsledky finančního sektoru, další kontrakty v technologickém sektoru a především, jak se zdá, reálná šance na deeskalaci a ukončení konfliktu v Perském zálivu. Hlavní americké akciové indexy rostou, zisky jsou ale omezené pod 1 %. Nejlépe si vede NASDAQ, zatímco Dow zaostává.
- Po zhruba dvoutýdenní rally je index S&P 500 jen „vlásek“ od svého historického maxima, když během dne dosáhl vrcholu na 7 001 bodech.
- Nvidia podporuje společnosti spojené s kvantovými technologiemi díky svému novému modelu a akcie v tomto sektoru rostou v průměru o více než 10 %.
- Snap propouští více než 15 % zaměstnanců a roste o 6 %.
- Tesla posiluje o více než 6 % poté, co generální ředitel společnosti odhalil nový čip „AI5“.
- Z amerických makroekonomických dat:
- Index NY Empire State překvapil pozitivně, když vzrostl na 11 oproti očekávání -0,5, předchozí hodnota byla -0,2.
- Zásoby pohonných hmot a ropy vyšly výrazně pod očekáváním. U ropy je patrná slabší poptávka.
- V Evropě vypadá sentiment výrazně hůře. Většina indexů zaznamenává mírné poklesy. Nejslabší nálada panuje na francouzském CAC40, který ztratil přibližně 0,6 %. Sílu naopak ukazuje WIG20, který roste asi o 0,8 %.
- ASML překonal očekávání trhu a zvýšil celoroční výhled tržeb, přesto akcie klesly o 4 %.
- Výrazné poklesy zasáhly „luxusní“ akcie. Hermès a Kering zklamaly svými výsledky a ztratily téměř 10 %. LVMH si vedlo lépe a zakončilo seanci beze změny.
- Na devizovém trhu:
- Australský dolar posiluje a vůči americkému dolaru přidává až 0,5 %.
- Švýcarský frank je slabší a vůči většině hlavních měnových párů ztrácí asi 0,2 %.
- Komodity:
- Energetické komodity zůstávají v limbu a čekají na jasnější vyjádření představitelů Íránu a USA. Ropa WTI končí den kolem 91 USD, zatímco Brent na 95 USD.
- U průmyslových a drahých kovů se cenové pohyby drží přibližně do 1 %. Platina, hliník a zinek rostou. Palladium klesá.
- Na kryptoměnách převažuje mírně pozitivní sentiment. Ethereum a Solana rostou těsně pod 1 %. Bitcoin vykazuje mírné ztráty a zůstává těsně pod 74 000 USD.
