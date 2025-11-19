Denní shrnutí: Trh se pokouší o zotavení, veškerá naděje spočívá v Nvidii

- Americký akciový trh se před výsledky společnosti Nvidia snaží korigovat předchozí ztráty, ale po počátečním růstu rychle ztrácí dynamiku. Na začátku seance futures na NASDAQ100 rostly o více než 1,7 %, ale v průběhu obchodování své zisky zredukovaly na pouhých 0,5 %. Podobný vývoj sledujeme i u indexů S&P500 a Russell2000, které se ke konci obchodování pohybují také kolem 0,5% zisků. Hůře si vede Dow Jones, který si připisuje jen 0,2 %.
- Investoři v USA i ve světě zadržují dech a čekají na dvě klíčové události. Nvidia zveřejní své výsledky po skončení seance. Tento gigant v oblasti AI a polovodičů je nyní v centru pozornosti a výsledky společnosti budou zásadní pro to, zda si trh potvrdí oprávněnost vysokého ocenění technologických a AI firem. I mírné zklamání by mohlo spustit výraznou korekci.
- Zveřejněny budou také zápisy z posledního zasedání FOMC. Trh je přesvědčen, že už má vývoj sazeb v nadcházejících měsících zaceněn, a do značné míry akceptoval, že v prosinci ke snížení sazeb pravděpodobně nedojde. Nečekaný komentář nebo změna postoje Fedu by ale mohla vést k přecenění trhem a korekci očekávání.
- Z USA dorazila také data o zahraničním obchodu a zásobách ropy. Obchodní deficit se od poloviny roku pomalu, ale vytrvale snižuje, poté co výrazně narostl na začátku prezidentského období Donalda Trumpa. Zásoby ropy klesly mnohem výrazněji, než se očekávalo, ale zásoby benzínu naopak nečekaně vzrostly.
- Alphabet zveřejnil svůj nový AI model, který příjemně překvapil investory i analytiky. Akcie tohoto technologického giganta posílily zhruba o 3 %.
- V evropských seancích panuje smíšený sentiment, přičemž investoři zde nevkládají do AI tak vysoká očekávání. Sentiment je vyrovnaný. Burzy ve Velké Británii a Itálii klesají zhruba o 0,5 %, CAC40 se drží poblíž otevírací úrovně. DAX si vede lépe, s růstem o 0,2 %. Tahounem růstu se dnes stává polský WIG20, který roste téměř o 2 %.
- Ve Velké Británii inflace nadále roste i přes zanedbatelný hospodářský růst. Index CPI se v říjnu meziměsíčně zvýšil o 0,4 %.
- Na trhu zemědělských komodit přibývá nabídka. Kakao ztrácí přes 5 %, káva a sója přibližně 2 %.
- V segmentu energií ropa zlevňuje o více než 2 %, a to těsně před zveřejněním zásob ropy v USA. Futures na americký zemní plyn (NATGAS) však výrazně rostou, o více než 4 %.
- Trh drahých kovů zůstává stabilní. Zlato přidává necelých 0,5 %, platina a stříbro rostou o 1,5 %, resp. 1 %.
- Kryptoměny pokračují v propadu. Širší trh zažívá další den výrazných ztrát. Bitcoin se dnes poprvé od května propadl pod 90 000 USD a ztrácí přes 4 %. Ethereum si vede ještě hůř – klesá o 7 % a končí na úrovni 2 880 USD.
- Na měnovém trhu dnes mezi hlavními měnami dominuje dolar, který posiluje vůči většině párů. Nejvýrazněji roste vůči jenu, který ztrácí 0,8 %, následovaný britskou librou (-0,5 %). EURUSD klesá zhruba o 0,2 %. Mezi menšími měnami nejvíce oslabují novozélandský a australský dolar, které ztrácí 1 %, resp. 0,6 % vůči americkému dolaru.
