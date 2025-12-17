Akcie Oracle klesají o 6 % kvůli obavám z finančních problémů 🔎

Ambiciózní projekt datového centra Oracle za 10 miliard USD v Michiganu je ohrožen poté, co zkrachovala jednání o financování s klíčovým partnerem Blue Owl Capital. Jde o významný nezdar pro firmu, která je již nyní pod tlakem kvůli rychle rostoucím kapitálovým nákladům. Blue Owl — který financoval největší datová centra Oracle v USA — odstoupil poté, co věřitelé požadovali přísnější podmínky nájmů a dluhu v souvislosti s obavami zpoždění projektu, zvyšující se zadluženosti Oracle a ochlazení sentimentu vůči hyperscale AI investicím.
Oracle tvrdí, že developerský partner již našel nového investora a jednání probíhají podle očekávání, ale neúspěch vyjednávání poukazuje na rostoucí nejistotu ohledně tempa a ziskovosti expanze AI infrastruktury.
Tržní reakce byla okamžitá a bolestivá. Akcie Oracle jsou pod tlakem od poloviny září. Poslední výsledky zklamaly, a od maxim již titul odepsal téměř 50 %. Pro úplné vymazání „AI rally“ by musel klesnout ještě přibližně o 35 %.
Finanční situace Oracle:
-
Zklamání z tržeb: Ve 2. čtvrtletí fiskálního roku 2026 vykázal Oracle tržby 16,06 mld. USD (+14 % r/r), pod očekáváním 16,2 mld. USD. Upravený zisk na akcii (EPS) činil 2,26 USD — výrazně nad odhadem 1,64 USD díky jednorázovým ziskům (např. prodej akcií Ampere).
-
Rekordní RPO backlog — potenciál, ale dlouhodobý: Hodnota zakázkového portfolia (RPO) dosáhla 528 miliard USD (+438 % r/r) a zahrnuje kontrakty s OpenAI, Nvidia a Meta. Ačkoli číslo naznačuje obrovský růstový potenciál, trh se obává, že většina příjmů je odložena do budoucnosti.
-
Explodující CAPEX a dluh — rostoucí tržní riziko: Ve 2. čtvrtletí Oracle navýšil kapitálové výdaje na cca 35 miliard USD pro datová centra a GPU clustery pro AI. Celkový dluh se vyšplhal na 115–120 miliard USD. Trh rostoucí výdaje a zátěž na bilanci vnímá stále citlivěji. Budoucí výkonnost bude záviset na tom, jak rychle se tyto investice promění v tržby a cash flow.
Dluh dosáhl rekordních úrovní, zatímco hotovostní rezervy dále klesají. Rostoucí rozdíl mezi zadlužením a snižující se hotovostí ukazuje na rychlé čerpání kapitálu a rostoucí tlak na likviditu v souvislosti s rozsáhlými investicemi do AI infrastruktury. Zvyšující se zadlužení navíc činí Oracle citlivějším na výkyvy nákladů financování.
ROIC se blíží k úrovni WACC, což signalizuje klesající schopnost vytvářet hodnotu prostřednictvím nových AI investic. Růst EBITDA nestíhá tempo růstu nákladů kapitálu, což zvyšuje tlak na ziskovost i rozvahu. Zmenšující se rozdíl mezi ROIC a WACC naznačuje erozí kapitálové efektivity a rostoucí riziko, že expanze infrastruktury se stane zátěží místo zdroje zisku.
Oracle (D1)
Dnešní výprodej pokračuje v prudkém obratu sentimentu kolem AI – od euforie, která krátce vynesla akcii na 348 USD a Larryho Ellisona na vrchol žebříčku světových miliardářů, až po rostoucí obavy investorů z prodlev, finanční páky a toho, zda miliardová expanze datových center dokáže dostatečně rychle generovat výnosy. Turbulence kolem financování michiganského projektu tato rizika zvýraznila a urychlila přechod trhu od „AI hypu“ k disciplinovanějšímu a skeptičtějšímu pohledu.
