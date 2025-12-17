Roblox se snaží o návrat na ruský trh: Slíbil změny, které by mohly zvrátit zákaz

-
Roblox slíbil upravit funkce a procesy, aby splnil požadavky ruského regulátora Roskomnadzor.
-
Cílem je zvrátit zákaz platformy v Rusku, který vstoupil v platnost 3. prosince kvůli ochraně dětí.
-
Jde o potenciální průlom v napjatých vztazích Ruska s americkými technologickými firmami.
-
Výsledek jednání může nastavit precedent pro další zahraniční platformy působící v autoritářských režimech.
-
Roblox slíbil upravit funkce a procesy, aby splnil požadavky ruského regulátora Roskomnadzor.
-
Cílem je zvrátit zákaz platformy v Rusku, který vstoupil v platnost 3. prosince kvůli ochraně dětí.
-
Jde o potenciální průlom v napjatých vztazích Ruska s americkými technologickými firmami.
-
Výsledek jednání může nastavit precedent pro další zahraniční platformy působící v autoritářských režimech.
Americká herní platforma Roblox oznámila, že je připravena upravit některé své funkce v Rusku, aby mohla zvrátit zákaz, který byl 3. prosince uvalen ruským telekomunikačním regulátorem Roskomnadzor. Důvodem zákazu byly obavy o bezpečnost dětí, které platformu využívají.
Zákaz vyvolal vlnu nevole mezi ruskými uživateli, a dokonce i vzácný veřejný protest v sibiřském městě Tomsk. Nyní se zdá, že dialog mezi oběma stranami byl zahájen a existuje potenciál pro kompromis, což by v kontextu americko-ruských vztahů v digitálním prostoru bylo výjimečné.
Roblox nabídlo ústupky
Podle oficiálního vyjádření Roblox kontaktoval Roskomnadzor a vyjádřil ochotu přizpůsobit se ruské legislativě. Společnost oznámila, že je ochotna dočasně omezit komunikační funkce v Rusku, revidovat procesy moderace obsahu, aby vyhověly ruským zákonům, pokračovat v dialogu o případných dalších opatřeních ke zvýšení souladu s regulací.
Roskomnadzor na to reagoval otevřeně: „Pokud nejde jen o prohlášení, ale skutečný záměr změnit přístup k bezpečnosti dětí online, budeme s platformou spolupracovat stejně jako s ostatními službami, které dodržují ruské zákony,“ uvedl úřad.
Kontext a širší dopady
Roblox není první platformou, která čelí omezením kvůli obavám z nevhodného obsahu. V minulosti byl zakázán například v Iráku a Turecku. Dlouhodobě se objevují kritiky kvůli riziku kontaktu dětí s dospělými uživateli nebo vystavení nevhodnému obsahu.
V Rusku jde ale o součást širší cenzurní politiky, která se od roku 2022 významně zpřísnila. Blokovány jsou například Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube nebo dokonce FaceTime. Přesto mnoho Rusů omezení obchází pomocí VPN, zejména mladší generace, která kritizuje nedostatek ruských alternativ.
Obavy ruské společnosti
Zákaz Robloxu získal podporu části veřejnosti – někteří rodiče a učitelé vyjádřili obavy, že platforma umožňuje přístup k sexuálně explicitnímu obsahu a komunikaci s neznámými dospělými. Roskomnadzor uvedl, že Roblox slíbil odstranit škodlivý obsah a zabránit trestné činnosti i nežádoucí komunikaci mezi uživateli.
Graf RBLX.US (D1)
Akcie společnosti Roblox se aktuálně obchodují kolem úrovně 87,78 USD a pokračují v sestupném trendu, který začal koncem října. Cena se nachází výrazně pod klouzavými průměry – EMA 50 (104,03 USD) i SMA 100 (118,53 USD) – což potvrzuje dlouhodobě negativní technické nastavení. RSI (34,3) se blíží přeprodané oblasti, což signalizuje slábnoucí prodejní tlak, ale zatím bez známky obratu.
Po výrazném propadu se cena akcie momentálně konsoliduje v rozmezí 85–91 USD, avšak zatím bez potvrzení obratu. Prolomení nad úroveň 91,25 USD by mohlo krátkodobě ulevit tlaku a otevřít prostor k otestování hladiny 98–100 USD. Naopak průraz pod 83,71 USD by mohl spustit další výprodej.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Lam Research akcie rostou poté, co noví analytici zvýšili doporučení!
Oracle roste díky pokroku v jednání o dohodě s TikTokem
US Open: Wall Street uzavírá týden silným růstem
UnitedHealth odhaluje nedostatky v auditech, slibuje reformy a větší transparentnost
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.