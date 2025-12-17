Phillips 66 a Kinder Morgan plánují největší palivovod světa

-
Western Gateway má být největší palivovod světa, propojující Středozápad s Kalifornií.
Projekt má silnou podporu federálních úřadů i ropného průmyslu.
Cílem je zajistit dostupnost paliv v Kalifornii, kde dochází ke kapacitním problémům kvůli uzavírání rafinérií.
Výstavba se může potýkat s ekologickým odporem, ale projekt zatím postupuje bez větších kontroverzí.
Společnosti Phillips 66 a Kinder Morgan získávají širokou politickou a průmyslovou podporu pro ambiciózní projekt Western Gateway – plánovaný největší palivovod na světě, který by měl zásobovat Kalifornii benzínem, naftou a leteckým palivem.
Podle generálního ředitele Phillips 66 Marka Lashiera probíhá fáze „open season“, ve které potenciální zákazníci registrují zájem o přepravu paliva, velmi dobře. Firma sama plánuje být jedním z hlavních přepravců. Zájem projevili i rafinérie ze středozápadu, obchodníci s komoditami i prodejci paliv na západním pobřeží.
Co je cílem projektu?
Western Gateway má propojit rafinérie ve střední části USA s Kalifornií, která čelí nedostatku paliv kvůli uzavírání rafinérií a tradičně platí nejvyšší ceny paliv v zemi. Nové vedení potrubí má částečně využít stávající infrastrukturu Kinder Morgan, přičemž nová výstavba je plánována hlavně v Novém Mexiku.
Projekt má sloužit jako západní obdoba Colonial Pipeline, který propojuje rafinérie na pobřeží Mexického zálivu s východním pobřežím USA.
Politická podpora a spolupráce s kmeny
Na podpoře se podílejí i federální a státní úředníci. Lashier jednal s členy tzv. National Energy Dominance Council, kterou vede ministr energetiky Chris Wright a ministr vnitra Doug Burgum. Cílem je vyřešit dlouhodobé problémy se zásobováním Kalifornie a sousedních trhů.
Významně také působí fakt, že část trasy vede poblíž území kmene Mescalero Apache v Novém Mexiku. Na rozdíl od jiných projektů čelících protestům má tento souhlas místních kmenových zástupců, kteří v projektu vidí možnost bezpečného provozu a ekonomického přínosu.
Možná rizika
Přestože projekt má nyní širokou podporu, výstavba palivovodů v USA často naráží na odpor environmentálních skupin. Především projekty v blízkosti půdy původních obyvatel často vedou k protestům a právním obstrukcím. Pro Western Gateway bude důležité udržet pozitivní vztahy s komunitami a transparentní komunikaci.
Graf PSX.US (D1)
Akcie společnosti Phillips 66 zaznamenaly prudký jednodenní propad a aktuálně se obchodují na úrovni 131,65 USD. Tento pohyb znamenal průraz pod důležitou úroveň podpory tvořenou klouzavými průměry SMA 100 (132,25 USD) a EMA 50 (136,21 USD), což je z technického pohledu negativní signál. RSI kleslo na hodnotu 43,0, což ukazuje na slábnoucí momentum, ale zatím se nenachází v přeprodané oblasti.
Zdroj: xStation5
