Denní shrnutí: Trh vyčkává, v centru pozornosti inflace a FED

- Trh se zdržuje výraznějších pohybů. Americká burza omezuje cenové výkyvy před zveřejněním údajů o inflaci a zasedáním FOMC, které proběhne příští týden. Kontrakty US100, US30 a US500 se pohybují v úzkém pásmu okolo 0,1 %. Výraznější zisky zaznamenává kontrakt na index Russell 2000, který ke konci seance roste o více než 1 %.
- Americké ministerstvo práce a společnost Challenger zveřejnily nová data z trhu práce. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl výrazněji, než se očekávalo – na 191 tisíc. Challenger naopak zveřejnil úroveň plánovaných propouštění na úrovni 71 300, což odpovídá očekáváním trhu.
- Investoři dnes také obdrželi data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. V září došlo k nárůstu o 0,5 %, což bylo v souladu s odhady.
- Společnost Meta oznámila snížení výdajů na projekt Meta-Verse, což podpořilo její valuaci – akcie přidávají zhruba 4 %.
- Seance v Evropě se nesla v mírně pozitivním duchu. Lídry růstu ve čtvrteční seanci byly Španělsko a Polsko – kontrakty W20 a SPA35 rostou o 0,8 % a 0,7 %. Následuje německý DE40 s nárůstem 0,5 %. Menší zisky kolem 0,2 % vykazují francouzské a švýcarské indexy.
- Z eurozóny dorazila finální data o maloobchodních tržbách, která vzrostla o 1,5 %, což překonalo očekávání trhu.
- Na měnovém trhu posiluje dolar. Silná data z trhu práce mírně oddalují očekávání snížení sazeb na příštím zasedání, což se promítá do vývoje cen. EURUSD oslabuje o 0,1 %, stejně tak švýcarský frank. Největší ztráty zaznamenává maďarský forint, který klesá o 0,7 % vůči dolaru i euru.
- Na komoditním trhu panuje nízká volatilita. Ropné kontrakty vedou zisky – ropa Brent i WTI přidávají kolem 1 %. Káva rovněž zdražuje, rovněž o 1 %. V segmentu drahých kovů ztrácí stříbro, a to až 2 %.
- Na trhu kryptoměn převládá mírně negativní sentiment. Dochází k plošnému výprodeji tokenů. Bitcoin klesá o více než 1,5 %, ale drží úroveň 91 000 USD. Podobná situace je u Etherea, které oslabuje přibližně o 1,5 % na hodnotu 3 130 USD.
