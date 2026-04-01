Denní shrnutí: Trhy čekají na Trumpův projev

- Finanční trhy dál oživují po nedávných komentářích, které naznačují snahu o rychlé ukončení konfliktu s Íránem.
- Donald Trump uvádí, že Írán požádal o příměří. Mezitím však pokračují útoky ze strany Spojených států i Íránu. Írán ve veřejnoprávní televizi prohlásil, že Trumpova tvrzení jsou nepravdivá.
- Donald Trump poukazuje na to, že klíčovým aspektem příměří je otevření Hormuzského průlivu.
- Írán podniká největší útoky na Izrael od začátku války, zároveň útočí na katarský tanker, datové centrum Amazonu v Bahrajnu a producenta hliníku EGA ve Spojených arabských emirátech.
- Axios uvádí, že jednání mezi Íránem a USA pokračují, vyjádření íránského prezidenta i nejvyššího vůdce ale naznačují, že podmínky Íránu zůstávají beze změny, tedy úplné stažení USA z regionu, reparace a uznání Íránu jako „vlastníka“ Hormuzského průlivu.
- Vance měl podle zpráv uvést, že Spojené státy chtějí útoky zesílit, aby Írán dotlačily k dohodě. The Atlantic píše, že USA se údajně připravují na pozemní invazi s cílem obsadit ostrov Chárk a zajistit obohacený uran.
- Donald Trump má dnes v noci ve 03:00 SEČ, tedy ve 21:00 washingtonského času, vystoupit v televizním projevu k národu na všech hlavních stanicích.
- Report ISM Manufacturing ukázal růst hlavního indexu na 52,7 bodu, tedy nad očekáváním 52,3 a předchozí úrovní 52,4. Klíčovým momentem je ale prudký růst subindexu cen na 78,3 z předchozích 70,5. Subindex nových objednávek klesl na 53,5, zatímco subindex zaměstnanosti se snížil na 48,7.
- Report ADP ukázal hodnotu 62 tisíc oproti očekávání 40 tisíc a předchozí úrovni 63 tisíc.
- Zásoby ropy v USA dál rostou, zatímco zásoby benzinu a destilátů klesají. To ukazuje na poměrně zajímavou lokální situaci v USA. Zásoby ve strategických ropných rezervách SPR minulý týden zaznamenaly jen minimální pokles.
- Finální index PMI ve zpracovatelském průmyslu eurozóny dosáhl mírně vyšší hodnoty 51,6 bodu oproti předběžným 51,4 bodu.
- Velkým překvapením byl skok švýcarského výrobního PMI na 53,3 bodu navzdory očekávání poklesu na 47 bodů. Jde o první hodnotu nad 50 body od roku 2022. EURCHF po včerejších ziscích výrazně klesá.
- Futures na indexy zaznamenávají další den výrazných růstů díky nadějím na rychlé vyřešení konfliktu. JP225 dnes vzrostl o 3 %, zatímco evropské kontrakty ve většině případů přidaly více než 1 %. DE40 posílil o 1,3 % a SPA35 vyskočil o 2,3 %.
- Také v USA se futures obchodují výše. US100 roste o 1,7 %, zatímco US500 přidává 1,1 %.
- Ceny ropy dnes výrazně ustupují. Po silném poklesu se Brent obchoduje už jen kolem 102 USD za barel, což znamená ztrátu 1 %. Ropa WTI testuje úroveň 100 USD. Americký zemní plyn klesá o 2,8 % kvůli nízké spotřebě a vysoké produkci.
- Pokles rizika, i přes možnou přetrvávající nejistotu, vede k oživení na trhu drahých kovů. Zlato roste o 2,5 % a testuje úroveň 4800, zatímco stříbro přidává 0,7 % a testuje 75 USD.
- EURUSD se dostal nad úroveň 1,1600 a prorazil klesající trendovou linii z roku 2026, což signalizuje jasný obrat na trhu.
- Bitcoin se odráží směrem k oblasti 69 000 USD a v poslední době zůstává jedním z méně volatilních aktiv.
- Maersk uvádí, že nákladní doprava bude směrována přes Omán a Spojené arabské emiráty.
- Francouzské námořnictvo upozorňuje, že k udržení otevřeného Hormuzského průlivu je potřeba větší koordinace mezi jednotlivými zeměmi. Zároveň zdůraznilo, že neexistují známky minování a že Čína musí udělat více pro obnovení obchodu.
- Podle představitelů Bílého domu má Trump dnes večer oznámit, že operace v Íránu by měly být ukončeny v horizontu 2 až 3 týdnů.
