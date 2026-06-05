US Open: Wall Street klesá kvůli výprodeji polovodičových titulů 📌 Intel ztrácí 6 %

Futures na Nasdaq 100 (US100) a S&P 500 (US500) klesají o 1,3 %, respektive 0,6 %, zatímco futures na Dow Jones Industrial Average (US30) vykazují větší odolnost a ztrácejí pouze 0,2 %. Netechnologické sektory si vedou lépe, protože investoři přesouvají kapitál z titulů spojených s AI a polovodiči.
Silnější než očekávaná data z amerického trhu práce spolu s pokračující slabostí technologického sektoru vedou k širokému výprodeji akcií polovodičových společností, včetně výrobců paměťových čipů jako Micron a SanDisk. Akcie Nvidia klesají o více než 2 %, zatímco TSMC ztrácí téměř 3,5 %, přestože management zopakoval očekávání trvalého, víceletého růstu poptávky tažené AI.
Polovodičový sektor zůstává pod tlakem
Výrobci čipů dál čelí prodejnímu tlaku po zveřejnění výsledků společnosti Broadcom. Po čtvrtečním prudkém výprodeji zůstává sektor jasně v červených číslech:
- Broadcom klesá o další 4 % po propadu o 12,5 % v předchozí seanci,
- AMD ztrácí téměř 5 %,
- Intel klesá téměř o 6 %,
- Arm Holdings odepisuje kolem 7 %.
Investoři jsou po silné rally, která vytlačila valuace ve velké části sektoru na zvýšené úrovně, vůči akciím spojeným s AI a polovodiči stále selektivnější.
Silný report z trhu práce v USA podporuje dolar
Americká ekonomika v květnu vytvořila 172 000 pracovních míst mimo zemědělství, což je výrazně nad očekáváním 80 000 podle ekonomů oslovených agenturou Dow Jones. Míra nezaměstnanosti mezitím zůstala beze změny na 4,3 %, v souladu s očekáváním trhu.
Silnější data z trhu práce podpořila americký dolar a výnosy státních dluhopisů. Zároveň zvýšila obavy, že Fed může mít v blízké době menší motivaci ke snížení úrokových sazeb.
US500 (D1)
Kontrakt US500 aktuálně směřuje k prvnímu týdennímu poklesu za deset týdnů. Navzdory slabosti si index vede lépe než technologicky zaměřený US100, i když velké technologické společnosti dál zatěžují benchmark kvůli své výrazné váze v indexu.
Oblast kolem EMA50 (oranžová linie) poblíž 7 330 bodů se v medvědím scénáři jeví jako první významná podpůrná zóna. Tuto úroveň dále posilují předchozí cenové reakce a v případě pokračujícího poklesového momenta by se mohla stát klíčovým bojištěm mezi kupci a prodejci.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zprávy z amerického akciového trhu
Citi zůstává konstruktivní vůči akciím navzdory rostoucím známkám tržní euforie. Stratéžka Beata Manthey uvedla, že globální akciové indexy zůstávají poblíž rekordních maxim, valuace v několika segmentech trhu působí napjatě, sentiment investorů je stále optimističtější a rostoucí aktivita v oblasti IPO a emisí akcií odráží silnou chuť riskovat. Tyto faktory sice nemusí nutně signalizovat bezprostřední vrchol trhu, naznačují však, že více ukazatelů se posouvá do pásma zvýšeného rizika.
DocuSign zklamal svým výhledem tržeb. Akcie klesají přibližně o 4 % poté, co výhled společnosti pro druhé čtvrtletí investory nepřesvědčil. Management očekává tržby mezi 865 miliony USD a 869 miliony USD, což je zhruba v souladu s konsenzuálním odhadem LSEG na úrovni 866 milionů USD, ale bez výraznějšího pozitivního překvapení.
Zdroj: xStation5
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