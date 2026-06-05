NFP: Bod obratu pro dolar a začátek korekce akciového trhu?

Květnový report NFP vyvolal rally amerického dolaru o více než 0,7 % vůči euru a zároveň výrazné poklesy na americkém akciovém trhu, kde NASDAQ ztrácí 1,7 %. Stav amerického trhu práce se ukázal být výrazně lepší, než se očekávalo. Vzhledem k přetrvávajícím inflačním tlakům by to mělo přimět Fed ke zvýšení úrokových sazeb. Klíčovou otázkou nyní není „jestli“, ale „kdy“ – a do jaké míry se nový předseda Fed Kevin Warsh pokusí bránit zpřísňování měnové politiky.
Několik slov k datům
Počet pracovních míst mimo zemědělství na americkém trhu práce vzrostl o 172 tis. Tento údaj nejen překonal konsenzuální odhad (86 tis.), ale výrazně převýšil i nejoptimističtější prognózy (125 tis.). Aby toho pro tržní býky nebylo málo, data za předchozí dva měsíce byla revidována směrem nahoru o 93 tis. Vzhledem k tomu, že nás Bureau of Labor Statistics v poslední době zvykl na výrazné revize směrem dolů, jde o mimořádně velké překvapení. Míra nezaměstnanosti mezitím zůstala beze změny na 4,3 %.
Graf 1: Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (NFP) a míra nezaměstnanosti v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 05.06.2026
Report plně zapadá do širšího obrazu, který v poslední době vykreslují data z trhu práce. Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti zůstaly poblíž víceletých minim, zatímco data ADP i JOLTS překvapila směrem vzhůru. U JOLTS bylo překvapení obzvlášť výrazné, i když je třeba poznamenat, že tato data jsou ve srovnání s ostatními výrazně zpožděná.
Report je zároveň v souladu s narativem z posledního zápisu FOMC, kde analytici Fedu uvedli, že po období ochlazování se podmínky na trhu práce stabilizovaly. Už tehdy to pro některé tvůrce měnové politiky sloužilo jako argument, že ekonomika nestojí na prahu náhlého zpomalení a nepotřebuje podporu levnějších peněz.
Graf 2: Data NFP a ADP (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 05.06.2026
Zvýšení sazeb v roce 2026 je plně zaceněno
Dne 17. června se FOMC znovu sejde, tentokrát pod vedením nového předsedy. Kevin Warsh měl pro trhy představovat příslib dlouho očekávaného měnového uvolnění. Převzal však dědictví Jeroma Powella v době, kdy lze diskuse o snižování sazeb považovat za výrazně zastaralé.
Vzhledem k tomu, že obavy o trh práce výrazně ustupují, bude se Fed moci soustředit téměř výhradně na druhou část svého mandátu: zajištění cenové stability. Ve světle rychlejšího než očekávaného přenosu vyšších cen energetických komodit do dalších sektorů ekonomiky jde o kriticky důležité téma.
Graf 3: Celková inflace CPI, cenový index ISM ve službách a ceny benzinu v USA (2020–2026)
Zdroj: XTB Research, 05.06.2026
Celková inflace CPI v dubnu vzrostla na 3,8 %. Znepokojivější však je, že výrazně výše se posunuly také ukazatele jádrové inflace, a to jak u CPI (2,8 %), tak u PCE (3,3 %). Druhý z těchto ukazatelů je zveřejňován se zpožděním, ale Fed mu dává přednost.
Zároveň měkké indikátory naznačují další tlak na růst cen, včetně cenového subindexu v nejnovějším reportu ISM PMI, který dosáhl víceletého maxima 70,7.
Graf 4: Jádrová inflace CPI a PCE v USA (2020–2026)
Zdroj: XTB Research, 05.06.2026
Dolar má dobrou pozici
Zdá se, že trh práce nachází pevnější půdu pod nohama a prodloužená jednání mezi USA a Íránem spolu s výsledným delším narušením provozu v Hormuzském průlivu by mohla zasáhnout americkou inflaci silněji, než se původně čekalo. Pokud tedy nedojde k deeskalaci, měl by americký dolar získat trojí podporu: od jestřábího Fedu, z pozice USA jako čistého vývozce energetických komodit a ze svého statusu bezpečného aktiva, které přitahuje investory v době globálního napětí a mělo by těžit z geopolitické nestability.
Trhy budou pozorně sledovat rozdíl v zacenění zvyšování sazeb na obou stranách Atlantiku – v USA a v eurozóně. Příští týden ECB s největší pravděpodobností provede krok směrem nahoru. Pozornost se zaměří na komentáře prezidentky Lagardeové. Vzhledem ke slabým ekonomickým datům a nižším než očekávaným inflačním údajům může zmírnit stále poměrně agresivní očekávání dalšího zpřísňování.
Akciový trh pod tlakem
Výnosy amerických dluhopisů rostou. Výnosy 10letých dluhopisů stouply téměř o 10 bazických bodů, což je pro akciové investory přirozeně nepříznivá zpráva. Zdá se, že stále existuje značný prostor pro další revize očekávání zvyšování sazeb směrem nahoru. Pokud se trh skutečně vydá tímto směrem, dlouho očekávaná korekce akciového trhu se může snadno naplnit.
Klíčový závěr: V tomto kontextu bude také zásadní sledovat, zda silná data z trhu práce nezpochybní důvěru firem v rozsah růstu produktivity, který má přinést technologie AI.
Vzhledem k tomu, že zlepšení na americkém trhu práce částečně vychází z růstu pracovních míst ve stavebnictví, které těží z boomu výstavby datových center, mohou být takové závěry poněkud předčasné. Tato otázka je zásadní: pokud vyloučíme společnosti ze širšího ekosystému AI, index S&P 500 je od začátku roku zhruba beze změny. Se započtením těchto firem však prožívá jedno ze svých nejúspěšnějších období za poslední dekády.
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