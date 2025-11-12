Denní shrnutí: Trhy mírně rostou navzdory vládní uzavírce v USA

- Dnešní seance na amerických trzích probíhá ve smíšené náladě. Index Dow Jones roste o 0,85 %, S&P 500 si připisuje mírných 0,15 %, zatímco Nasdaq 100 oslabuje o 0,2 %.
- Hlavním tématem zůstává pokračující vládní uzavírka v USA. Dnes se má hlasovat o návrhu zákona na její ukončení a vyhlídky na rychlou dohodu podporují zájem o akcie velkých společností. Investoři doufají, že přijetí návrhu uvolní cestu k publikaci klíčových makrodat a zlepší předvídatelnost politiky Fedu.
- Ministr financí USA Scott Bessent oznámil zmírnění cel, jednorázové platby pro domácnosti a dočasný vízový program pro kvalifikované pracovníky. Předpokládá přitom růst reálných příjmů v první polovině roku 2026.
- V centru pozornosti je dnes AMD, které těží z pozitivní nálady po zveřejnění ambiciózních výhledů růstu tržeb v segmentech AI a datových center. Management očekává dvouciferný růst v příštích letech, čímž dále posiluje pozici společnosti v polovodičovém sektoru.
- Akcie HEICO se blíží rekordním hodnotám po akvizici palivové divize společnosti Axillon Aerospace, která by měla zlepšit ziskovost a zapadá do strategie rozšiřování technologického portfolia. Navzdory slabším výsledkům dnes rostou i akcie Infineonu – investoři reagují na pozitivní výhledy pro tržby a marže v nadcházejících čtvrtletích.
- Evropské trhy uzavřely s výraznými zisky. Německý DAX vzrostl o 1,22 %, francouzský CAC 40 o 1,04 % a panevropský Euro Stoxx 50 přidal 1,17 %. Solidní růst zaznamenal také španělský IBEX 35 (+1,39 %).
- Inflace v Německu za říjen zůstala na očekávané úrovni 2,3 % meziročně a 0,3 % meziměsíčně, v souladu s HICP ukazatelem.
- Na devizovém trhu převládají mírné pohyby hlavních měnových párů. EUR/USD přidává 0,05 %, zatímco největší pohyb vykazuje USD/JPY, který roste o 0,35 % a drží se u klíčových maxim z února. GBP/USD oslabuje o 0,10 % kvůli slabšímu sentimentu.
- USD/JPY se dostal na nejvyšší úroveň od února 2025, poháněn postojem premiérky Sanae Takaichi, která nadále podporuje nízké sazby v duchu politiky Abenomics.
- OPEC ve své zprávě předpověděl další růst poptávky po ropě, zejména mimo země OECD, i když tempo růstu zpomaluje.
- Na komoditním trhu dnes ropa prudce oslabuje – WTI klesá o zhruba 4,1 %, Brent o více než 3,6 %.
- Na trhu drahých kovů je patrný výrazný růst: zlato posiluje o 2 %, stříbro skáče o 4,6 %. Obě komodity těží z rostoucí volatility a zvýšené nejistoty na globálních trzích.
- Na trhu kryptoměn panuje smíšený vývoj – Bitcoin klesá o 1,2 %, zatímco Ethereum si připisuje mírný zisk 0,40 %. Digitální aktiva zůstávají pod tlakem zvýšené volatility.
