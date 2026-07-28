Denní shrnutí: Trhy omezují poklesy při čekání na Fed

USA
- Navzdory mírně pozitivnímu geopolitickému vývoji se trh soustředil na pokračující výprodeje akcií výrobců paměťových čipů a polovodičů. Společnosti ze sektoru SaaS naopak těží ze slabosti segmentu AI a zaznamenávají výrazné zisky. Futures na US500 a US30 mírně rostou, US2000 se pohybuje poblíž otevírací úrovně a US100 ztrácí přibližně 0,7 %. Technologický index se nyní nachází zhruba 10 % pod svým historickým maximem.
- Mezi analytiky i investory přibývá otázek ohledně možného postupu a komunikace nového předsedy Fedu na zítřejší tiskové konferenci. Odklon od politiky „forward guidance“ výrazně zvyšuje nejistotu a vytváří další tlak na křehký tržní sentiment.
Firemní zprávy, USA
- Palantir (PLTR.US): Francouzská vláda oznámila záměr ukončit využívání produktů společnosti v agentuře DGSI. Zároveň několik analytických společností zveřejnilo smíšené hodnocení firmy, přičemž převažují negativní názory. Akcie ztrácejí přibližně 5 %.
- Boeing (BA.US): Navzdory výraznému zklamání na úrovni ziskovosti uklidnily investory vyšší objemy dodávek, růst tržeb i zlepšení hotovostní pozice. Akcie po výsledcích rostou o 5 %.
- Nvidia (NVDA.US): Společnost umazává ztráty z úvodu obchodování, které vyvolaly obavy z „uzavřeného financování“ souvisejícího s nejnovějšími zprávami o dalších investicích do OpenAI.
- Coca-Cola (KO.US): Potravinářský a nápojový gigant zveřejnil výsledky za 2. čtvrtletí 2026 a pozitivně překvapil ziskem na akcii (EPS). Vedení zároveň zvýšilo celoroční výhled organického růstu tržeb o 5 %. Akcie posilují přibližně o 4 %.
- PayPal (PYPL.US): Společnost zvýšila celoroční výhled zisku a představila investorům nové metody optimalizace nákladů. Akcie rostou přibližně o 4 %.
Makrodata, USA
- Spotřebitelská důvěra podle Conference Board zaostala za očekáváním a klesla na 90,8 bodu, nejnižší úroveň v letošním roce.
- Deficit obchodní bilance USA se zbožím se v červnu snížil na 101,5 miliardy USD.
Evropa
- Sentiment v Evropě zůstává smíšený. Komentáře ECB neposkytly trhu jasný směr a příměří na Blízkém východě může být pouze dočasné, což investorům v Evropě dává jen málo důvodů k nákupům. Panika kolem polovodičového sektoru se přelévá i do Evropy, přesto většina indexů zakončuje den v mírném plusu.
Firemní zprávy, Evropa
- ASML (ASML.NL): Lídr v oblasti litografických systémů pokračuje v poklesu kvůli spekulacím, že Čína zahajuje výrobu nové generace DUV zařízení. Akcie ztrácejí přibližně 3 %.
- Kering (KER.FR): Výsledky značky Gucci ukazují zpomalování poklesu tržeb, které ve 2. čtvrtletí 2026 dosáhly 1,4 miliardy EUR. Akcie rostou přibližně o 3 %.
- Unilever (UNA.NL): Výrobce spotřebního zboží zveřejnil výsledky za 2. čtvrtletí 2026 a pozitivně překvapil růstem tržeb, kontrolou cen i výhledem. Akcie posilují o 8 %.
- Orange (ORA.FR): Telekomunikační společnost zvýšila výhled zisku i volného cash flow. Akcie rostou o 4 %.
- Mercedes-Benz (MBG.DE): Automobilka zveřejnila lepší než očekávané výsledky, především díky výkonnosti leasingového segmentu a kontrole nákladů. Akcie přidávají přibližně 2 %.
Makrodata, Evropa
- Růst maloobchodních tržeb ve Španělsku zpomalil na 0,5 %. Míra nezaměstnanosti klesla z 10,8 % na 9,87 %.
Forex
- Na devizovém trhu jsou nejsilnější novozélandský dolar a euro. Obě měny posilují vůči zbytku měnového koše přibližně o 0,2 %. Novozélandský dolar podporuje mírně jestřábí rétorika centrální banky RBNZ, zatímco euro těží z poklesu cen ropy.
Komodity
- Zemědělské komodity nadále ovlivňují především povětrnostní podmínky. Výrazně posiluje zejména káva, protože produkce i doprava zůstávají omezené. Ceny rostou až o 5 %.
- V energetických komoditách pokračuje pokles. Výhled na deeskalaci nebo případná jednání mezi Íránem a USA tlačí cenu ropy k 82 USD za barel.
- Z průmyslových kovů ztrácejí stříbro i zinek přibližně 2 %.
Kryptoměny
- Na kryptoměnovém trhu převažují poklesy.
- Bitcoin ztrácí přibližně 1,8 % a klesá pod 64 000 USD.
- Ethereum oslabuje o více než 2 % a obchoduje se pod 1 900 USD.
- Solana ztrácí více než 2,5 % a klesá na 73 USD.
France vyzývá Palantir, trh reaguje
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.