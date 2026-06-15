Denní shrnutí: Trhy v euforii po průlomu ve vztazích mezi USA a Íránem

🌍 Geopolitika a regionální bezpečnost
- Spojené státy a Írán dosáhly předběžné mírové dohody, která ukončuje vojenský konflikt probíhající od února.
- Podle dohody bylo zavedeno 60denní příměří, které má vstoupit v platnost okamžitě.
- Oficiální podpis memoranda je naplánován na pátek ve Švýcarsku. Text dokumentu má být zveřejněn krátce po ceremoniálu.
- Jako první o dohodě informoval pákistánský premiér Shehbaz Sharif. Následně ji potvrdili americký prezident Donald Trump a náměstek íránského ministra zahraničí Kazem Gharibabadi.
- Podle prohlášení íránských úřadů mají být vojenské operace ukončeny na všech frontách, včetně Libanonu.
- Další jednání o íránském jaderném programu, ekonomických sankcích a otázkách regionální bezpečnosti mají proběhnout v příštích týdnech.
- Plnohodnotná mírová smlouva zatím podepsána nebyla. Současný dokument funguje pouze jako rámcová dohoda a příměří. Konečné řešení íránského jaderného programu a budoucích sankcí tak zůstává otevřené.
- Během bilaterálního setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na okraj summitu G7 francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil připravenost francouzských ozbrojených sil podpořit zabezpečení plavby v Hormuzském průlivu, pokud k tomu USA dají souhlas a dojde ke koordinaci. To signalizuje ochotu Evropy aktivně se podílet na stabilizaci regionu.
- Izrael zůstává hlavním rizikovým faktorem a potenciálním ohniskem napětí. Několik izraelských politiků hodnotí dohodu kriticky a otevřeně zdůrazňuje, že rámec stanovený mezi USA a Íránem není pro Izrael závazný, protože neřeší jaderný program ani aktivity skupin podporovaných Íránem v regionu.
- Americký prezident Donald Trump oznámil, že pozornost americké administrativy se začíná přesouvat od konfliktu s Íránem k otázkám souvisejícím s válkou mezi Ruskem a Ukrajinou. To naznačuje možné zvýšení zapojení USA do vyjednávacího procesu po konstruktivních rozhovorech s Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem.
- V případě Íránu Donald Trump slíbil přísný dohled nad plněním dohody, kterou budou pečlivě monitorovat USA a regionální partneři.
🚢 Infrastruktura a logistika (Hormuzský průliv)
- Dohoda obsahuje ustanovení o postupném znovuotevření Hormuzského průlivu, který představuje jednu z nejdůležitějších tras pro přepravu ropy na světě.
- Írán má začít odstraňovat námořní miny rozmístěné ve vodní cestě v posledních týdnech.
- Po dobu trvání příměří má tranzit obchodních lodí probíhat bez dodatečných poplatků vybíraných Íránem.
- Vysoce postavený představitel americké administrativy potvrdil, že konečná verze dohody by měla zahrnovat záruku svobodného a bezpoplatkového průjezdu lodí přes Hormuzský průliv.
- Znovuotevření této námořní trasy je aktuálně nejdůležitější částí dohody z pohledu globálních finančních a komoditních trhů, i když dlouhodobá provozní pravidla pro průliv po skončení 60denního období zatím nejsou určena.
📊 Makroekonomika
- Přicházející zprávy o deeskalaci na Blízkém východě trhy interpretují jako příležitost ke snížení rizika výpadků dodávek energií, poklesu inflačních tlaků a nižší pravděpodobnosti dalšího zpřísňování měnové politiky ze strany Fed.
- Průmyslová výroba v USA dopadla mírně hůře, než se čekalo. Potvrdila, že průmyslový sektor dál čelí výzvám plynoucím z vysokých úrokových sazeb a ekonomické nejistoty, i když celková struktura reportu byla smíšená.
- Analytici upozorňují, že současná tržní rally je z velké části tažena sentimentem. Valuace rychle započítávají scénář méně rizika, více růstu a reagují spíše na měnící se geopolitická očekávání a zlepšené globální makroekonomické podmínky než na konkrétní tvrdá ekonomická data.
📈 Akciový trh
- Wall Street zahájila týden v jasné euforii. Hlavní akciové indexy prudce rostly v reakci na slábnoucí geopolitické riziko, které podpořilo návrat prostředí risk-on. Investoři omezovali expozici vůči defenzivním aktivům a přesouvali kapitál zpět do růstových akcií.
- V centru pozornosti stály technologické společnosti. Výrazné zisky zaznamenaly sektory AI, pamětí DRAM a HBM, polovodičů a infrastruktury datových center, které byly dříve pod korekčním tlakem.
- Čipový sektor výrazně překonal širší trh a technologická rally se rozšířila také na společnosti jako AMD, Micron, Intel, Arm, Western Digital a Seagate.
- Investoři v technologickém sektoru výrazně oceňují pokračující boom umělé inteligence, rostoucí poptávku po pamětech pro datová centra a strukturální nedostatek paměťových čipů.
- Pozitivní sentiment se přenesl také na evropské burzy, kde relativně výrazné zisky zaznamenaly německý DAX a španělský IBEX 35. Oba indexy posílily o více než 1 %.
- Výraznou výjimkou na starém kontinentu byl britský FTSE 100, který klesl o 0,4 % a den nedokázal zakončit v kladném pásmu.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy po oznámení mírové dohody prudce klesly. Po zveřejnění dohody mezi USA a Íránem ropné kotace ustoupily přibližně o 5 % kvůli nižšímu riziku narušení dodávek.
- Pozitivní sentiment se vrátil na trh drahých kovů, kde byly patrné rozhodné a silné růstové pohyby.
- Zlato posílilo téměř o 3 % a testuje úroveň 4 350 USD za unci.
- Stříbro vzrostlo o více než 3 % a prorazilo hranici 70 USD za unci.
🪙 Kryptoměny
- Silné a rozhodné zisky byly patrné také na trhu digitálních aktiv.
- Ethereum vzrostlo o více než 6,5 % a překonalo hranici 1 800 USD.
- Bitcoin přidal více než 2 % a testuje úroveň 67 000 USD.
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US Open: Wall Street v euforii po oznámení dohody mezi USA a Íránem
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