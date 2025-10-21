Denní shrnutí: Trhy vyčkávají na výsledky Netflixu

- Americké indexy zůstávají stabilní, zatímco investoři vyhlížejí hospodářské výsledky Netflixu po dnešní seanci.
- Ceny zlata a stříbra dnes prudce klesly – zaznamenaly největší jednodenní pokles za poslední roky kvůli výběru zisků a silnějšímu americkému dolaru.
- Dnes začíná výsledková sezóna takzvané „Magnificent 7“ — největších a nejvlivnějších technologických firem v USA — což udržuje trhy v napětí. V době zveřejnění se indexy US500 a US100 pohybují poblíž včerejších zavíracích hodnot.
- Po skončení dnešní obchodní seance budou oznámeny hospodářské výsledky Netflixu, které mohou dále ovlivnit investorský sentiment.
- Hlavní evropské akciové trhy uzavřely den v kladných číslech: index FTSE 100 vzrostl přibližně o 0,25 %, CAC 40 přidal zhruba 0,64 %, AEX zaznamenal mírný růst kolem 0,02 % a DAX zakončil seanci růstem asi o 0,37 %.
- V září dosáhla meziroční inflace CPI v Kanadě 2,4 %, čímž překonala očekávání (2,3 %) i předchozí úroveň (1,9 %), s meziměsíčním růstem o 0,1 %. Po zveřejnění dat klesla pravděpodobnost snížení sazeb ze strany Bank of Canada v říjnu z 86 % na 74 %.
- Na Varšavské burze došlo dnes k mírné korekci a většina hlavních indexů uzavřela v červených číslech.
- Dynamika výroby a montáže v Polsku byla v září mírně lepší, než se očekávalo — meziročně vzrostla o 0,2 % (oproti očekávanému poklesu o 2 %), což naznačuje určitou odolnost průmyslu, i když indikátor BIEC nadále signalizuje zhoršující se ekonomický sentiment.
- Společnost GE Aerospace zveřejnila výsledky za 3. čtvrtletí, které výrazně překonaly očekávání, což podpořilo růst ceny jejích akcií. Firma rovněž zvýšila celoroční výhled navzdory mírnému růstu nových objednávek.
- Ceny futures na kakao začínají po předchozích poklesech opět růst, a to navzdory výrazným vývozním omezením z Afriky a nižší zpracovatelské aktivitě v Asii a Evropě. Aktuálně se kontrakty obchodují kolem 5 943 USD za tunu.
- Zlato dnes ztrácí více než 5 %, což představuje největší jednodenní korekci od srpna 2020. Pokles je důsledkem výběru zisků po předchozím růstu a změn na trhu, jako je posílení amerického dolaru a zmírnění geopolitického napětí. Cena zlata se propadla pod hranici 4 150 USD za unci.
- Stříbro rovněž klesá o více než 7 %, a to pod 50 USD — jde o největší jednodenní korekci od dubna, částečně způsobenou výběrem zisků po vlně FOMO (strachu z promeškání příležitosti) mezi drobnými investory.
- Kryptoměny dnes rostou a zotavují se ze ztrát způsobených nedávními výkyvy trhu. Bitcoin přidává přes 1,5 % a překonává hranici 122 000 USD. Také Ethereum dnes posiluje, i když mírněji – přibližně o 1 %, a dostává se nad hranici 4 000 USD.
