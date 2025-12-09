Denní shrnutí: Trhy vyčkávají před Fedem, stříbro roste nad 60 USD (09.12.2025)

- Volatilita na Wall Street zůstává omezená, protože investoři vyčkávají před zítřejším rozhodnutím FOMC o úrokových sazbách v USA. Dow Jones je opět nejslabší mezi hlavními indexy (US30: -0,2 %), zatímco S&P 500 (US500) a Nasdaq (US100) se obchodují beze změny. Russell 2000 (US2000: +0,5 %) stráví seanci v zelených číslech.
- Kevin Hassett, hlavní kandidát na nástupce Jeroma Powella, by na vrchol seznamu pro dalšího předsedu postavil ministra financí Scotta Bessenta, „i když Bessent o tuto roli nestojí.“
- Počet pracovních míst podle reportu JOLTS v říjnu nečekaně vzrostl na pětiměsíční maximum (7,65 mil.; odhad 7,12 mil.; předchozí hodnota 7,23 mil.). Nábor však zpomalil, počet propuštění vzrostl a počet dobrovolných odchodů klesl na pětileté minimum, což naznačuje zamrzlý trh práce.
- Sentiment v Evropě byl dnes smíšený. Největší pokles zaznamenala francouzská CAC40 (FRA40: -1 %), menší tlak byl patrný u britského FTSE 100 (UK100: -0,2 %). Zisky si připsaly Itálie (ITA40: +0,1 %), Španělsko (SPA35: +0,1 %), Německo (DE40: +0,5 %) a Polsko (W20: +2,1 %).
- RBA ponechala úrokové sazby v Austrálii na 3,60 %, jak se očekávalo. Guvernér centrální banky naznačil možný návrat ke zvyšování sazeb, což dále podpořilo australský dolar (AUD).
- Japonský jen zůstává nejslabší měnou skupiny G10, když prodloužil ztráty po horším než očekávaném poklesu HDP ve 3. čtvrtletí (-0,6 % vs. oček. -0,4 %). Dolarový index přidává dalších 0,2 % před rozhodnutím FOMC a obchoduje se na nejvyšší úrovni za poslední týden. EURUSD klesá o 0,14 % na 1,162.
- Stříbro dnes vede mezi drahými kovy, když si připsalo přibližně 3,9 % a dosáhlo dalšího rekordu nad 60 USD. Zlato také těží z holubičích očekávání ohledně politiky Fedu v roce 2026 (+0,4 % na 4 205 USD).
- U energetických komodit poklesy pokračují: ropa Brent a WTI oslabují zhruba o 1 %, zatímco zemní plyn (NATGAS) klesá o dalších 4,8 %.
Graf dne - Stříbro (12.12.2025)
Ranní shrnutí (12.12.2025)
Denní shrnutí: STŘÍBRO na novém historickém maximu, EURUSD nejvýše od října
NATGAS klesá o více než 7 % 🚨
