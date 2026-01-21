Denní shrnutí: Trump signalizuje zdrženlivost ohledně Grónska, trhy se uklidňují

- Projev Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu byl výrazně umírněnější než jeho rétorika z předchozích dnů. Prezident uvedl, že nemá v úmyslu použít sílu k získání Grónska, zároveň však odmítl vzdát se plánu na jeho akvizici.
- Skutečnost, že nezmínil nová cla ani kontroverzní domácí návrhy, jako jsou stropy na úroky z kreditních karet, vyvolala rally úlevy na Wall Street po předchozím prudkém výprodeji.
- Futures na americké akcie zaznamenaly silnou poptávku. US500 (S&P 500) během dne přidal až 1 %, což by znamenalo nejlepší denní výkon od konce listopadu. Se dvěma hodinami do konce obchodování ale zisky mírně ustoupily na +0,4 %.
- Širší americké indexy rovněž rostou: technologický US100 je výše o 0,5 %, zatímco US2000 (small-cap) a US30 (blue-chipy) si připisují přes 0,4 %.
- Evropské trhy na tom byly hůře – DE40 (DAX) dnes odepsal 0,3 %. Naopak UK100 přidal 0,5 %. Asijské trhy byly robustnější, JP225 během seance posílil o více než 1 %.
- Středem pozornosti na Wall Street byly výsledky Netflixu. Výsledky za 4. kvartál byly v souladu s očekáváním, výhled na Q1 a celý rok 2026 však investory zklamal. Společnost rovněž oznámila revidovanou hotovostní nabídku na převzetí Warner Bros a pozastavila zpětný odkup akcií, aby zachovala kapitál. Akcie Netflixu, které v pre-marketu ztratily přes 7 %, aktuálně klesají o 4 % a od historického maxima již odepsaly více než třetinu hodnoty.
- Geopolitická nejistota podpořila drahé kovy, přičemž zlato a platina si udržely zisky nad 1 %. Cena zlata se přiblížila 4 900 USD za unci, což znamená více než 12% růst od začátku roku.
- Nové predikce naznačují, že zlato by mohlo dosáhnout až 7 000 USD, pokud napětí kolem Grónska a celní politiky přetrvá. Navzdory částečnému uklidnění trhu zůstává zlato silně podporované.
- Stříbro oslabilo o 1,3 % na 93 USD za unci. Tlak přichází ze strany blížících se expirací futures kontraktů i obav z poklesu poptávky v solárním sektoru. Podle Bloomberg NEF se podíl stříbra na nákladech solárních panelů zvýšil z cca 3 % v roce 2023 na téměř 30 % dnes, což může ohrozit ziskovost, pokud cena stříbra zůstane nad 100 USD.
- Ceny zemního plynu (NATGAS) vyskočily o ohromujících 22 %, protože předpovědi víkendového „mrazového výkyvu“ hrozí nárůstem poptávky a omezením produkce v Texasu. Výsledkem je extrémní backwardace – únorový kontrakt se obchoduje s prémií přes 1 USD vůči březnovému.
- Pár EURUSD zakončil týdenní zisky těsně nad 1 %, když otestoval hranici 1,17. Ministr financí Scott Bessent uklidňoval investory slovy, že USA nemají problémy s důvěrou v dluh a neexistuje žádný racionální důvod, proč by evropské instituce měly prodávat americké dluhopisy.
- Komoditní měny dnes překonaly dolar, v čele s novozélandským dolarem (NZD), který investoři vnímají jako geograficky izolovaný od napětí mezi USA a Evropou. Analytici však upozorňují, že úrokové sazby na Novém Zélandu zůstávají nižší než v USA nebo Austrálii.
- Japonský jen zůstává stabilní navzdory historickému růstu výnosů – 40leté státní dluhopisy poprvé překročily 4 %, tažené ambiciózními výdajovými plány vlády Sanae Takaichi. Tržní konsenzus nyní počítá s tím, že Bank of Japan může letos přistoupit až ke třem zvýšením sazeb.
Denní shrnutí: Wall Street a EURUSD rostou před zítřejším rozhodnutím Fedu 🗽 Ropa posiluje
US100 roste o 0,8 %📈
Výprodej amerického dolaru 🚨 USDIDX klesá téměř o 1 %
Pokus o odraz u zemního plynu 📈 Počasí na východním pobřeží USA v centru pozornosti
