Denní shrnutí: Trumpovy výroky dávají Wall Street určitou naději 🗽 Ropa se drží kolem 100 USD

Nálada investorů na Wall Street se po komentářích Donalda Trumpa postupně stabilizuje. Trump uvedl, že USA jednají se „správnými lidmi v Íránu“ a že Teherán je ochoten dosáhnout dohody. Zároveň prohlásil, že USA válku vyhrály a doufá, že se nyní blíží jejímu konci. Dodal také, že v Íránu je nyní u moci jiná skupina, což podle něj naznačuje, že hlavního cíle konfliktu bylo dosaženo. Zmínil i to, že Írán včera udělal něco pozitivního ohledně Hormuzského průlivu, neupřesnil však, co tím myslel. Podle zdrojů by přímá jednání mezi USA a Íránem mohla proběhnout už tento čtvrtek. Index S&P 500 se obchoduje bez výraznější změny a dokázal smazat dřívější ztráty z dnešní seance, zatímco Nasdaq 100 je mírně slabší a odepisuje více než 0,4 %. Sektor polovodičů dnes na americkém akciovém trhu jasně překonává zbytek trhu, přičemž růst pokračuje také u ropných a plynárenských společností. Akcie Chevronu a Exxon Mobil rostou. Posiluje také Cheniere, americký vývozce LNG, jehož akcie jsou od prosincových minim výše o více než 50 %.
- Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů rostou o téměř 5 bazických bodů na zhruba 4,4 %, což naznačuje pokračující silnou poptávku po bezpečných aktivech. Vyšší výnosy vytvářejí tlak na drahé kovy. Zlato se po nedávném výprodeji pokouší stabilizovat, stále se však obchoduje pod 4 400 USD za trojskou unci.
- Pod tlakem je také kryptoměnový sektor. Navzdory přílivu prostředků do ETF a silnější spotové poptávce Bitcoin klesl pod 70 000 USD. Analytici z Bernsteinu předpokládají možný růst na 150 000 USD do konce roku 2026, a to díky rostoucí poptávce ze strany institucionálních investorů a firem.
- Předběžná data amerického PMI za březen dopadla hůře, než se čekalo. Celkový ukazatel podnikatelské nálady klesl na nejnižší úroveň za posledních 11 měsíců, po slabších datech z Evropy. Zatímco výrobní index pozitivně překvapil, sektor služeb citelně oslabil.
US Composite PMI (březen): 51,4 (odhad: 51,9; předchozí: 51,9)
- Manufacturing PMI: 52,4 (odhad: 51,5; předchozí: 51,6)
- Services PMI: 51,1 (odhad: 52,0; předchozí: 51,7)
Březnová data PMI z největších ekonomik eurozóny nabídla smíšený obrázek hospodářských podmínek. Německo pozitivně překvapilo ve výrobě, ale služby zaostaly, což vedlo k poklesu kompozitního indexu. Ve Francii se výroba sice udržela těsně nad neutrální hranicí, ale služby i kompozitní index zůstaly pod úrovní 50, což signalizuje pokračující slabost ekonomické aktivity.
Kompozitní PMI eurozóny: 50,5 (odhad: 50,4; předchozí: 51,9)
- Manufacturing PMI (S&P Global, březen): 51,4 (odhad: 49,8; předchozí: 50,8)
- Services PMI: 50,1 (odhad: 50,5; předchozí: 51,9)
Kompozitní PMI Německo: 51,9 (odhad: 52,2; předchozí: 53,5)
- Manufacturing PMI (březen): 51,7 (odhad: 49,5; předchozí: 50,9)
- Services PMI: 51,2 (odhad: 52,5; předchozí: 43,5)
Kompozitní PMI Francie: 48,3 (odhad: 49,3; předchozí: 49,9)
- Manufacturing PMI (březen): 50,2 (odhad: 49,5; předchozí: 50,1)
- Services PMI: 48,3 (odhad: 49,0; předchozí: 49,6)
Nálada se dnes zlepšuje v sektorech polovodičů, elektroniky, bankovnictví a ropy a plynu. Naopak IT sektor zaostává, přičemž akcie Alphabetu (GOOGL.US) i Microsoftu (MSFT.US) ztrácejí zhruba 3 %. Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
US100 ztrácí téměř 2 %; Microsoft zmrazuje nábor v divizích cloudu a prodeje 💡
Makro&Trhy: Iránský konflikt, centrální banky a pokračující mizérie BTC
Írán umožnil průjezd 10 ropným tankerům přes Hormuzský průliv — vysvětlení záhadného „dárku“ pro Trumpa ⚓
Apple posiluje výrobu v USA: do programu přidává nové partnery a investuje 400 milionů dolarů 🍏
