Kakao se snaží stabilizovat po podzimním výprodeji 📌

Futures na kakao se pokoušejí stabilizovat na IC Etoday poté, co trh zažil výrazný výprodej. Od 1. září ceny kakaa klesly téměř o 35 %. Hlavním katalyzátorem je tentokrát politika – administrativa bývalého prezidenta Trumpa se rozhodla zrušit 10% odvetné clo na komodity, které se v USA nevyrábějí, včetně kakaa. Kakao z Brazílie však stále podléhá 40% clu ze „strategických bezpečnostních důvodů,“ což omezuje býčí dopad tohoto kroku. Zvrat přinesla exportní data z Pobřeží slonoviny: od 1. října do 16. listopadu dosáhl objem vývozu 516 787 tun, což je téměř o 6 % méně než loni. Takový pokles by za normálních okolností podporoval ceny, ale krátkodobě převažují širší očekávání ohledně dodávek.
Zprávy z farmářů v západní Africe jsou překvapivě pozitivní. Pěstitelé v Pobřeží slonoviny i Ghaně popisují zdravé stromy, rychlý vývoj lusků a ideální podmínky pro sušení. Společnost Mondelez dokonce uvedla, že počet lusků je o 7 % vyšší než pětiletý průměr. To je silný signál, že hlavní sklizeň by letos mohla být výrazně větší.
- Poptávka je však hluboce zklamáním.
- Společnost Hershey oznámila slabou poptávku během Halloweenu, což je značná rána, protože tento svátek tvoří téměř 18 % celoročního prodeje cukrovinek v USA. Akcie však na zprávu výrazně nereagovaly, což může znamenat, že trh již velkou část negativních zpráv (včetně cen kakaa) zohlednil.
- Zpracování kakaa v Asii se propadlo o 17 %, což je nejnižší hodnota za třetí čtvrtletí za posledních devět let. V Evropě došlo k poklesu o 4,8 %, což je desetileté minimum pro Q3. Severní Amerika vykázala růst o 3,2 %, ale analytici varují, že to bylo způsobeno změnami v metodice hlášení, nikoliv skutečným nárůstem spotřeby. Maloobchodní prodeje čokolády potvrzují pokles poptávky – objemy čokolády v Severní Americe se za posledních 13 týdnů propadly o více než 21 %.
Futures na kakao jsou pod tlakem kvůli změnám v clech, zlepšujícím se vyhlídkám dodávek ze západní Afriky a nejvýraznějším varováním ohledně celosvětové poptávky za téměř deset let. Trh se ocitá mezi optimistickými podmínkami sklizně a znepokojivým kolapsem spotřeby, ale technická analýza naznačuje, že investoři by mohli začít na současných cenách znovu nakupovat.
Zdroj: xStation5
