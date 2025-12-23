Cena mědi poprvé v historii překonala 12 000 USD – trh žene vzhůru kombinace cel, výpadků těžby a spekulací

-
Měď poprvé v historii překonala hranici 12 000 USD za tunu.
-
Ceny žene vzhůru kombinace plánovaných cel USA, výpadků těžby a spekulací.
-
Čína poptávku sice snižuje, ale trh ovládly očekávání budoucího deficitu.
-
Banky varují před možným nedostatkem až 600 000 tun mědi v roce 2026 a vidí prostor pro další růst ceny.
-
Cena mědi na burze v Londýně překonala historický milník 12 000 USD za tunu, konkrétně dosáhla 12 044 USD, čímž završila růst o více než třetinu za letošní rok. Tento prudký nárůst je největší od roku 2009 a je výsledkem souběhu několika tržních a geopolitických faktorů.
Hlavním spouštěčem je obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zvažuje zavedení cel na dovoz mědi. To vedlo k předzásobování amerického trhu, čímž vznikla globální přetahovaná o omezené dodávky. Ironicky, i přes slábnoucí poptávku z Číny – největšího světového spotřebitele mědi – cena dál prudce roste, protože trh ovládla očekávání, nikoli aktuální spotřeba.
Výrazný tlak přichází i ze strany nabídky. Těžba se potýká s rozsáhlými výpadky v Americe, Africe i Asii. Deutsche Bank očekává pokles globální produkce o 3 % letos, a další snížení v roce 2026. Morgan Stanley varuje, že příští rok se světový trh s mědí dostane do největšího deficitu za více než 20 let, konkrétně 600 000 tun.
Zatímco současné zásoby jsou na přijatelných úrovních, dlouhodobé vyhlídky jsou silně býčí. Měď je totiž klíčová pro budoucí růstové sektory jako elektromobilita, obnovitelné zdroje energie a výpočetní výkon pro AI.
Citigroup nevylučuje růst až na 15 000 USD, pokud dojde ke kombinaci slabšího dolaru a uvolňování měnové politiky v USA. Přesto někteří analytici, například z Goldman Sachs, varují, že současný růst je tažen spíše spekulativními sázkami než reálným napětím mezi nabídkou a poptávkou.
I tak Goldman stále řadí měď mezi nejperspektivnější průmyslové kovy a nedávno zvýšil svůj cenový výhled pro rok 2026 na 11 400 USD za tunu.
Graf COPPER (H1)
Měď na hodinovém grafu pokračuje v extrémně silném růstovém trendu, když cena právě dosáhla nového historického maxima na úrovni 12 128 USD. Pohyb je doprovázen výrazným momentem i objemem, což potvrzuje silnou nákupní vlnu. Klouzavé průměry EMA 50 (11 867 USD) a SMA 100 (11 768 USD) jasně rostou a jsou daleko pod aktuální cenou, což svědčí o silném trendu a momentálně velmi překoupeném trhu. CCI (237,5) i momentum (102,1) dosahují extrémně vysokých hodnot, což potvrzuje překoupený stav trhu, ale zároveň i intenzitu růstového impulsu. Objem obchodů výrazně vzrostl spolu s cenou, což podporuje validitu růstového pohybu.
Zdroj: xStation5
