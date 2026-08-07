Tři trhy, které sledovat příští týden (07.08.2026)

Minulý týden přinesl výrazné zlepšení sentimentu na finančních trzích. Zveřejnění slabších údajů z amerického trhu práce (NFP) snížilo tlak na Fed ohledně zvyšování úrokových sazeb. Zároveň se objevily náznaky možného znovuotevření Hormuzského průlivu, přestože nejistota zůstává pro investory na energetickém trhu klíčovým faktorem. Tento týden se pozornost trhů přesune k červencovým údajům o inflaci v USA, maloobchodním tržbám a zveřejnění klíčových reportů z komoditního trhu. Investoři by proto měli věnovat pozornost především instrumentům US500 (futures na S&P 500), GOLD a OIL (ropa Brent).
US500 (futures na S&P 500)
Americký index S&P 500 zakončil minulý týden poblíž historických maxim. Klíčovým testem udržitelnosti tohoto průrazu bude středeční report o červencové inflaci CPI v USA. Očekává se další zmírnění cenových tlaků. Jádrová inflace by měla klesnout na 2,4 % meziročně (nejnižší úroveň od března 2021), zatímco celková inflace by měla dosáhnout 3,3–3,4 % meziročně. Ve čtvrtek bude zveřejněn index PPI a v pátek údaje o maloobchodních tržbách (očekává se pokles o 0,5 % meziměsíčně) a také hlášení SEC 13F, která odhalí pozice fondů. Potvrzení dezinflačního trendu spolu s absencí tvrdého přistání ekonomiky vytvoří prostor pro pokračování býčího trhu na Wall Street.
GOLD
Cena zlata minulý týden výrazně vzrostla díky poklesu výnosů amerických státních dluhopisů a oslabování dolaru. Tento týden budou hlavními zdroji volatility drahého kovu reporty o inflaci CPI a PPI a také čtvrteční vystoupení představitelů Fedu (včetně Toma Barkina a Beth Hammack). Pokles jádrové inflace CPI přibližně na 2,4 % meziročně by snížil reálné úrokové sazby, což z pohledu mezitržní analýzy podporuje výhled dalšího růstu ceny zlata a pokusu o překonání úrovní rezistence. Rizikem zůstává případný jestřábí tón představitelů Fedu. Přestože zlato přestalo nervózně reagovat na růst cen ropy, jakékoli zprávy z Blízkého východu mohou mít pro jeho cenu zásadní význam.
OIL (ropa Brent)
Ropa vstupuje do nového týdne se zvýšenou volatilitou a čeká na další vývoj geopolitické situace v oblasti Hormuzského průlivu a průlivu Báb al-Mandab. Z pohledu makroekonomických fundamentů trh analyzuje nejnovější údaje o inflaci PPI a CPI z Číny, které poukazují na přetrvávající slabou poptávku v asijské ekonomice. Ve středu budou zveřejněny měsíční reporty IEA a OPEC. Ty představí nejnovější výhled rovnováhy nabídky a poptávky pro nadcházející čtvrtletí a ukážou, zda je trh s palivy skutečně tak napjatý, jak naznačuje rozdíl mezi cenou ropy a rafinovaných produktů. Pokud agentury sníží své odhady spotřeby komodity, může se ropný trh znovu dostat pod prodejní tlak.
Nečekaná intervence USA znepokojila Evropu ⚠️
Graf dne: Co bude určovat vývoj amerického akciového trhu? (07.08.2026)
Ranní shrnutí: Ropa opět roste (07.08.2026)
Ropa opět mírně posiluje kvůli útokům na tankery 🛢️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.