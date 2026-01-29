Denní shrnutí: Wall Street a drahé kovy se pokoušejí o odraz 📈Microsoft klesá o 12 %

- Nálada v Evropě byla dnes smíšená. Německý DAX klesl o více než 2 % v důsledku prudkého výprodeje akcií softwarového giganta SAP, který zklamal v oblasti backlogu a vyvolal obavy o poptávku po firemních řešeních. Britský FTSE přidal necelých 0,2 %, zatímco francouzský CAC40 uzavřel beze změny.
- Výprodej na americkém akciovém trhu se zrychlil poté, co propad akcií Microsoftu o více než 10 % stáhl dolů celý softwarový sektor. Akcie Microsoftu aktuálně ztrácejí téměř 12 % kvůli obavám, že výdaje spojené s AI (CAPEX) jsou přehnané. Ani více než 10% růst akcií Meta Platforms nestačil ke zlepšení sentimentu v rámci Big Tech. Investoři nyní vyhlížejí výsledky Applu, které budou zveřejněny po uzavření trhu v USA.
- Index US100 nejprve klesl o téměř 2,2 %, aktuálně však odepisuje přibližně 1,6 % a snaží se stabilizovat po prudkém výprodeji. DJIA (US30) drží ztráty nejlépe, zatímco US500, který má menší zastoupení technologických firem, ztrácí 0,8 %. Mezi velkými tituly dnes vedou růst Meta, IBM, Lockheed Martin a Caterpillar – všechny čtyři firmy překvapily pozitivními výsledky.
- Výprodej akcií zasáhl i další aktiva, která v poslední době rostla – včetně drahých kovů. Zlato ustoupilo ze svého historického maxima u 5 600 USD/oz a aktuálně se obchoduje kolem 5 350 USD/oz. Stříbro po poklesu k 106 USD/oz znovu posílilo k téměř 115 USD/oz.
- Ceny ropy rostou téměř o 3 % a přibližují se k hranici 70 USD kvůli rostoucímu riziku možné vojenské akce USA proti Íránu. Spojené státy soustředily výrazné námořní síly v okolí Íránu a Donald Trump varoval, že pokud Teherán nepodepíše jadernou dohodu, USA budou nuceny zakročit.
- Podle údajů EIA činil týdenní pokles zásob zemního plynu v USA -242 miliard kubických stop, oproti očekávaným -238 a předchozím -120. Futures na americký zemní plyn (Henry Hub) po zveřejnění zprávy klesly, protože výsledek byl téměř přesně v souladu s odhady – večer však cena vzrostla směrem k 3,85 USD za MMBtu.
- Na měnovém trhu EURUSD „uhájil“ oblast 1,19 a pomalu se vrací nad 1,195. Kryptoměny dále oslabují spolu se slabším Bitcoinem, který klesá o více než 5 % těsně pod 84 000 USD. Ethereum ztrácí přibližně 6 % a obchoduje se kolem 2 850 USD.
Zdroj: xStation5
