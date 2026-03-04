📀 Coinbase a MicroStrategy prudce rostou, když Trump vyzývá banky z Wall Street

Trh digitálních aktiv prochází prudkým oživením. Nejde jen o odolná makrodata a širší změnu sentimentu, ale také o explicitní signály politické podpory z nejvyšších pater americké vlády. Akcie předních kryptoměnových firem ve středu posílily v dvouciferných číslech poté, co se prezident Donald Trump veřejně postavil na stranu odvětví v jeho eskalujícím regulatorním a lobbistickém střetu s tradičním bankovním sektorem.
Politický katalyzátor: Trump a Coinbase ve shodě Hlavním motorem rally byly zprávy o soukromé schůzce mezi prezidentem Trumpem a Brianem Armstrongem, generálním ředitelem Coinbase. Konkrétní detaily jednání zůstávají neveřejné, setkání však okamžitě následovala série příspěvků na sociálních sítích, v nichž prezident ostře kritizoval tradiční finanční instituce.
Trump uvedl, že banky musí s kryptoprůmyslem „uzavřít dobrou dohodu“ a dodal, že blokování inovací – zejména v oblasti regulace stablecoinů – je „nepřijatelné“. Prezident zároveň přímo podpořil postoj odvětví k takzvanému Clarity Act, návrhu zákona o tržní struktuře, který má regulovat digitální tokeny nabízející výnosy podobné úroku.
Rally na akciích navázaných na krypto: Coinbase v čele Reakce trhu byla okamžitá a jednoznačná:
- Coinbase (COIN): Akcie největší americké kryptoměnové burzy vyskočily o více než 14 %.
- MicroStrategy (MSTR): Společnost známá svými rozsáhlými bitcoinovými rezervami vzrostla o 9 %.
- Circle (CRCL): Firma stojící za stablecoinem USDC nejprve posílila téměř o 6 %, později však zisky zredukovala na 2 %.
- Bankovní sektor: Zároveň akcie zavedených bank, jako JPMorgan Chase a Bank of America, mírně klesaly. Jamie Dimon, generální ředitel JPMorgan, zůstává hlasitým kritikem a trvá na tom, že kryptofirmy by měly podléhat stejné regulatorní přísnosti jako tradiční banky.
Od minima z 13. února akcie Coinbase zhodnotily téměř o 50 %. Zdroj: xStation5
Oživení Bitcoinu a Etherea Politická podpora pro sektor se současně potkala s návratem býčího momenta u samotných tokenů. Bitcoin a Ethereum smazaly ztráty z úvodu týdne a během jediné seance posílily o 7 %, respektive 9 %. Bitcoin prorazil hranici 73 000 USD, čímž dále posílil důvěru investorů. Ethereum se nejen udrželo nad 2 000 USD, ale dnes překonalo i úroveň 2 150 USD.
Analytici naznačují, že Trumpova snaha udělat z USA „kryptohlavní město světa“ vytváří hmatatelný fundament pro pokračující býčí trh až do roku 2026. Překonání bankovního odporu vůči výnosovým stablecoinům by mohlo spustit masivní příliv institucionálního kapitálu, což se už odráží v rychle rostoucích valuacích subjektů napojených na krypto.
Bitcoin nadále zaostává za Nasdaqem, s nímž byl v posledních 18 měsících silně korelovaný. Pokud se regulatorní „pipeline“ pro kryptotrh skutečně zrychlí, druhá polovina roku může patřit spíše Bitcoinu a Ethereu než tradičním bezpečným přístavům, jako je zlato a stříbro, které dominovaly posledním měsícům.
