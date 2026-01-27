Denní shrnutí: Wall Street a EURUSD rostou před zítřejším rozhodnutím Fedu 🗽 Ropa posiluje

- Evropská seance byla převážně pozitivní. Německý DAX mírně oslabil, ale britský FTSE 100 vzrostl téměř o 0,6 %, podpořen vyšší vahou komoditních a kovových titulů. Jedna z největších evropských společností zveřejnila výsledky po uzavření trhu. Francouzský holding LVMH oznámil výsledky za 4. čtvrtletí 2025 – čistý zisk za celý rok 2025 klesl meziročně o 13 % na 10,9 miliardy EUR, přesto společnost zachovala dividendu 13 EUR na akcii; akcie na výsledky téměř nereagovala. LVMH zůstává opatrně optimistická navzdory geopolitickým nejistotám. Tento luxusní gigant vykázal celkové tržby za rok 2025 ve výši 80 miliard EUR, což potvrzuje výrazný růst za poslední dekádu, přestože organický růst meziročně poklesl o 1 %. Ve druhé polovině roku se organický růst opět dostal do kladných čísel (+1 %).
- Na Wall Street dnes panuje optimismus, protože trh vyhlíží zítřejší rozhodnutí Fedu a tiskovou konferenci předsedy Powella. Tahounem růstu jsou akcie Big Tech a polovodičového sektoru. Slabší vývoj je patrný v softwarovém segmentu, kde Oracle klesá téměř o 4 %, a také mezi pojišťovnami – akcie UnitedHealth Group odepisují přibližně 20 %.
- Podle dat FactSet (k 23. lednu, se 13 % společností z indexu S&P 500, které již reportovaly) překonalo očekávání 75 % společností z hlediska čistého zisku a asi 70 % z hlediska tržeb. Meziroční růst zisku na akcii (EPS) pro index S&P 500 aktuálně činí zhruba 8 %, ale po zveřejnění výsledků Big Tech může výrazně vzrůst, potenciálně až směrem k 15 % meziročně.
- Spotřebitelská důvěra v USA zklamala – index Conference Board klesl na 84,5, nejnižší úroveň za posledních 12 let. Trh očekával hodnotu 90,7 po prosincových 94,2. Hodnocení současných podmínek rovněž zaostalo za očekáváním a výhledová očekávání klesla téměř dvojnásobně více, než se předpokládalo.
- Data z trhu s bydlením v USA překvapila pozitivně. Ceny domů vzrostly o 0,6 % m/m oproti očekávaným 0,3 % a předchozím 0,4 %, zatímco ceny ve 20 největších metropolitních oblastech (index Case-Shiller 20) vzrostly o 1,4 % y/y oproti očekávaným 1,2 % a předchozím 1,3 %. Týdenní změna zaměstnanosti podle ADP činila 7,5 tisíce pracovních míst oproti předchozím 8 tisícům.
- Nálada na trhu drahých kovů zůstává příznivá. Zlato se drží poblíž 5 090 USD za unci a rychle se zotavilo po včerejším výprodeji. Stříbro ustoupilo na přibližně 107 USD za unci, přičemž analytici Citi zveřejnili zprávu, podle které by kov mohl vystoupat až na 150 USD za unci.
- Ropa se posouvá výše směrem k 65 USD za barel, což je nejvyšší úroveň od poloviny ledna. Trh nadále sleduje vývoj na Blízkém východě a po skončení americké seance se investoři zaměří na data zásob API. Zemní plyn se po rolování kontraktů opět snaží o růst, přičemž předpovědi NOAA nadále ukazují na podprůměrné teploty na východním pobřeží USA začátkem února.
- Sentiment na kryptoměnovém trhu zůstává slabý. Bitcoin se stále obchoduje kolem 87 500 USD a nedokáže překonat hranici 90 000 USD.
- V krátkém komentáři dnes Donald Trump upozornil na pozitivní výsledky třístranných jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy, naznačující, že vyjednávání se mohou blížit prvnímu potenciálně významnému průlomu. Podle nedávných mediálních zpráv USA údajně zvažují nabídku rozšířených bezpečnostních záruk Ukrajině výměnou za to, že Kyjev přistoupí na postoupení oblasti Donbasu Rusku.
Zdroj: xStation5
