Nejvíce shortovaná akcie UK: Greggs hlásí pokles zisku 🥖

-
Zisk před zdaněním klesl o 18 % na 167 mil. GBP.
-
Srovnatelné tržby rostou jen o 1,6 %, tempo zpomaluje.
-
Akcie jsou pod tlakem, za rok ztratily přes 25 %.
-
Firma plánuje otevřít 120 nových poboček a cílí na 3 000 obchodů.
-
Zisk před zdaněním klesl o 18 % na 167 mil. GBP.
-
Srovnatelné tržby rostou jen o 1,6 %, tempo zpomaluje.
-
Akcie jsou pod tlakem, za rok ztratily přes 25 %.
-
Firma plánuje otevřít 120 nových poboček a cílí na 3 000 obchodů.
Britský pekařský řetězec Greggs Plc vstoupil do roku 2026 s horšími čísly. Společnost oznámila pokles zisku před zdaněním o 18 % na 167 milionů liber, přičemž výsledek byl ovlivněn také přeceněním DPH. Akcie na londýnské burze po zveřejnění výsledků krátce oslabily až o 3,9 % a za posledních 12 měsíců ztratily více než 25 %. Firma se přitom na konci roku 2025 stala nejvíce shortovanou akcií ve Velké Británii, což ukazuje na výraznou skepsi investorů.
Slábnoucí růst tržeb
Srovnatelné tržby v prvních devíti týdnech roku 2026 vzrostly pouze o 1,6 %, což představuje citelné zpomalení oproti předchozímu roku. Hlavním problémem je slabá spotřebitelská nálada ve Spojeném království, která omezuje výdaje domácností. Společnost navíc vytvořila rezervu ve výši 4,5 milionu liber kvůli historickému podhodnocení DPH, které sama identifikovala a nahlásila britským úřadům.
Expanze navzdory tlaku
Navzdory slabším výsledkům vedení pokračuje v ambiciózním plánu expanze. Dlouhodobým cílem je překročit hranici 3 000 poboček ve Velké Británii. Jen letos chce Greggs otevřít dalších 120 nových prodejen. Management zároveň očekává, že letošní zisk zůstane přibližně na stejné úrovni jako loni. Případné zlepšení bude záviset především na oživení spotřebitelských výdajů. Z pohledu investorů tak firma balancuje mezi pokračující expanzí a zpomalujícím růstem, přičemž trh zatím zůstává opatrný.
Graf GRG.UK (D1)
Akcie společnosti Greggs se aktuálně obchodují kolem 15,63 GBP a nacházejí se pod klouzavými průměry EMA 50 (16,18 GBP) i SMA 100 (16,24 GBP). Po předchozím pokusu o stabilizaci cena znovu zamířila dolů a vytváří sérii nižších maxim. Oblast kolem 16,20 GBP nyní představuje klíčovou rezistenci, kde se sbíhají oba sledované klouzavé průměry. Dokud se akcie nevrátí nad tuto úroveň, zůstává technický výhled negativní. RSI se pohybuje pod neutrální hranicí 50, což naznačuje přetrvávající prodejní tlak, avšak bez známek přeprodanosti. To znamená, že trh má stále prostor pro další pokles.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Čína volí strategii klidu uprostřed globálních otřesů 🌏
Shrnutí trhů: Indexy se snaží udržet oživení navzdory rostoucí ceně ropy 🗽 Akcie Broadcom prudce rostou
Video McDonald’s spustilo burgerovou válku 🍔
Akcie Coinbase rostou o více než 14 %, pomáhá rally na bitcoinu a pro-krypto nálada
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.