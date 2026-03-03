🚨📉 DE40 klesá o 3 %

Index DE40 aktuálně ztrácí přibližně 3 % a testuje klíčovou podporu růstového trendu vyznačenou 200denním exponenciálním klouzavým průměrem, který zastavil poklesy v listopadu 2025. Hlavním katalyzátorem je prudký růst evropských cen plynu TTF, které překročily 50 EUR za MWh a od začátku týdne vzrostly o více než 60 %. Důvodem je pozastavení dodávek LNG z Kataru po incidentech v Hormuzském průlivu. Nízké zásoby plynu v Evropě kolem 30 % a zastavené LNG tankery posilují obavy z růstu energetických nákladů, což dopadá především na ekonomiky závislé na dovozu. Trh se obává, že prudký nárůst cen energií v Evropě povede k výraznému růstu spotřebitelských cen, zvýší celkovou inflaci a nakonec donutí ECB obnovit cyklus zvyšování úrokových sazeb. Sázkové platformy, jako například Polymarket, dnes zaznamenaly zvýšený zájem o kontrakty spekulující na růst sazeb. Nástroje založené na swapech a výnosech evropských dluhopisů však nadále naznačují, že je nepravděpodobné, že by ECB do konce roku zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů.
Zdroj: Bloomberg Financial LP
Zajímavé je, že podobná situace panuje také v Japonsku a Koreji, kde index JP225 ztrácí více než 4 % a místní ceny plynu vzrostly ještě výrazněji než v Evropě. JKM LNG se dostal nad úroveň 13 USD/MMBt, což je nejvyšší hodnota od začátku roku 2025. Pokud se situace během následujících dvou týdnů nestabilizuje, euro i DE40 mohou čelit ještě hlubší korekci a Evropská centrální banka by se teoreticky mohla vrátit k úvahám o zvyšování úrokových sazeb, což by bylo negativní pro hospodářské oživení a mohlo by dále oslabit evropské trhy. Na druhé straně je však třeba připomenout, že obnovení plného provozu v Hormuzském průlivu by mohlo současné pohyby rychle zvrátit.
Německý index DE40 aktuálně testuje klíčovou úroveň podpory vyznačenou 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (zlatá křivka na grafu). Stojí za zmínku, že tato zóna byla v minulosti opakovaně místem reakce poptávky, která se aktivovala po hlubších výprodejích. Další vývoj DE40 bude do značné míry záviset na vysoce volatilní geopolitické situaci a především na otázce dopravy přes průliv, který je nyní relativně opuštěný. Zdroj: xStation
Současný stav dopravy v Hormuzském průlivu je velmi omezený. S výjimkou několika lodí plujících pod íránskou vlajkou většina tankerů ze zemí produkujících ropu zastavila v zónách nebo přístavech těsně před průlivem. Zdroj: marinetraffic
