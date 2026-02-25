Denní shrnutí – Wall Street čeká na Nvidia (25.02.2026)

- Indexy na Wall Street během středeční seance výrazně posilují, zatímco trh čeká na výsledky společnosti Nvidia, aktuálně největší veřejně obchodované firmy na světě.
- Nasdaq 100 vzrostl až o 1 %, zatímco S&P 500 přidává přibližně 0,7 %.
- Nvidia zveřejní výsledky po uzavření trhu. Očekává se meziroční růst tržeb téměř o 70 % na přibližně 66 mld. USD. Investoři sázejí na výrazné překonání konsensu, přičemž opční trh implikuje pohyb zhruba o 5 % oběma směry.
- Akcie Nvidia před zveřejněním rostou o více než 2 % a obchodují se poblíž historických maxim. Konkurenti jako TSMC a ASML jsou na rekordních úrovních, zatímco zákazníci Nvidia ve svých posledních reportech očekávají rekordní kapitálové výdaje.
- Americký dolar je dnes mírně pod tlakem, přičemž pár EUR/USD se vrací nad úroveň 1,18.
- Slabší dolar a globální nejistota ohledně dalších kroků Donalda Trumpa v oblasti cel a Íránu podporují růst zlata o více než 1 % nad 5 200 USD, zatímco stříbro roste nad 90 USD (+4 %).
- Donald Trump ve svém projevu o stavu Unie nepřinesl výrazná překvapení. Zopakoval potřebu zachovat celní strategii a vyjádřil přání řešit otázku Íránu prostřednictvím nové dohody.
- Trh kryptoměn dnes vykazuje silnou dynamiku. Bitcoin roste o 7 % a obchoduje se poblíž 69 000 USD, zatímco Ethereum posiluje o 11 % nad 2 000 USD.
- Warner Bros uvedl, že Paramount předložil novou nabídku na převzetí ve výši 31 USD za akcii, která by mohla představovat atraktivnější nabídku než ta od Netflixu.
- Měsíční inflační data z Austrálie překonala očekávání, což zvyšuje pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb ze strany RBA. AUD/USD proto dnes roste téměř o 1 %.
- Japonský jen zůstává slabý kvůli spekulacím, že vláda preferuje slabší měnu a není nakloněna zvyšování úrokových sazeb. USD/JPY se tak posouvá nad 156.
- Ceny ropy zůstávají zvýšené kvůli rizikům spojeným s možnými americkými údery na Írán. Přestože Trump deklaruje preferenci mírového řešení, jeho výroky o obnově íránských jaderných zařízení během jednání zvýšily vnímanou pravděpodobnost bezprostředních leteckých útoků.
- Zásoby ropy v USA dnes vzrostly o téměř 16 mil. barelů, výrazně nad očekávaný nárůst o 2 mil. barelů. Přestože jsou zásoby nad loňskými úrovněmi, zůstávají pod pětiletým průměrem.
- V prostředí vysokých cen a výrazného převisu nabídky země jako Rusko a Írán snižují oficiální exportní ceny ropy.
- CME oznámila technickou poruchu a pozastavila obchodování s plynem a kovy. Výpadek přichází před zítřejším First Position Day a pátečním First Notice Day u futures kontraktů.
