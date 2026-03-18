US Open: Nervozita z války a vysoká inflace zmrazily náladu na Wall Street

- Eskalace konfliktu: Izraelský útok na íránské obří plynové pole South Pars vyvolal hrozby odvety proti energetickým aktivům v celém Perském zálivu. Ropa Brent dnes vzrostla o více než 5 % a dotkla se 110 USD za barel, zatímco plyn TTF podobně posílil až k 55 EUR/MWh.
- Inflační překvapení: Nečekaný meziměsíční růst PPI za únor o 0,7 % naznačuje, že cenové tlaky zrychlovaly už dávno před vypuknutím nepřátelských akcí.
- Fed v koutě: Trhy před dnešním ostře sledovaným vystoupením Jeroma Powella prakticky opustily sázky na snižování úrokových sazeb v roce 2026.
Přehled trhu: Středeční otevření na Wall Street přineslo výrazný pokles a ukončilo dvoudenní růstovou korekci. Investoři se potýkají s volatilní kombinací makroekonomických dat a geopolitického rizika. Za zmínku stojí, že po dnešní seanci dojde k rolování futures kontraktů. Jakýkoli růst při zítřejším otevření by proto měl být vnímán jako technická úprava, nikoli jako náhlé zlepšení základního sentimentu.
Útok na íránskou střednědobou energetickou infrastrukturu vyvolal další růst cen ropy, která od začátku konfliktu 28. února vzrostla téměř o 50 % a od začátku roku o více než 70 %. Hrozba „lepkavé“ inflace spolu s masivním šokem na straně dodávek energií posiluje obavy, že Federální rezervní systém bude nucen držet restriktivní nastavení politiky mnohem déle, než se čekalo. Centrální banky se sice nemusí okamžitě vrátit k aktivnímu zvyšování sazeb, vzhledem ke strukturálním rozdílům oproti krizi v roce 2022, stále více ale převládá názor, že otálení v naději na rychlý „návrat k normálu“ by mohlo být chybou měnové politiky.
Technická analýza: US500
Index S&P 500 při otevření odepsal přibližně 0,6 % a smazal optimismus z předchozích dvou seancí. Index je nyní níže zhruba o 0,5 % a po včerejším odrazu může vytvářet medvědí engulfing formaci.
- Klíčové úrovně: Uzavření pod 6 700 by mohlo vyvolat opětovný test zóny poptávky nad 6 600.
- Faktor rolování: Po rolloveru se očekává, že US500 otevře přibližně o 50 bodů výše než aktuální březnový kontrakt.
- Pozornost na Powella: Dnešní cenový vývoj bude pravděpodobně určovat rétorika Jeroma Powella. Klíčovou otázkou zůstává, zda Fed upozorní na riziko dlouhodobého návratu inflace, nebo bude ropný nabídkový šok vnímat jako přechodný jev, který nevyžaduje změnu širší trajektorie měnové politiky.
Firemní přehled: AI a polovodiče odolávají širšímu výprodeji
- Micron Technology: Výrobce čipů zůstává jedním z hlavních vítězů roku 2026 díky boomu v oblasti pamětí. Trhy se připravují na hospodářské výsledky zveřejněné po dnešním uzavření trhu, které poslouží jako test sentimentu v celém sektoru.
- Optický sektor: Applied Optoelectronics (+9,5 %), Lumentum (+10 %) a Coherent (+6,4 %) výrazně posílily po konferenci Optical Fiber Communications v Los Angeles, kde vedení společností nabídlo pozitivní výhled pro poptávku po AI infrastruktuře.
- Swarmer Inc: Nováček v oblasti softwaru pro drony řízené AI pokračoval v prudkém růstu a přidal více než 90 %. Aktuálně jde o nejúspěšnější americké IPO za posledních 12 měsíců.
- CF Industries: Výrobce hnojiv nejprve oslabil o 4,0 % poté, co Mizuho snížila doporučení na „underperform“ s tím, že růst tažený blokádou Hormuzského průlivu byl přehnaný. Akcie se ale následně vrátily do kladných hodnot spolu s růstem cen ropy. Titul je od začátku roku výše o 60 %.
- Lululemon: Akcie zůstávají pod tlakem po výhledu druhého po sobě jdoucího roku poklesu ziskovosti, který dále zhoršují produktová pochybení a personální vakuum ve vedení.
- Digitální aktiva: Společnosti navázané na kryptoměny, jako například Gemini Space Station, oslabily poté, co Citi snížila své cenové prognózy pro Bitcoin kvůli pomalému legislativnímu postupu v USA.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
