Bude káva nové kakao? Trh se obává výrazného propadu cen kávy☕

- Káva by dle analytiků mohla projít podobným propadem jako kakao po roce 2024
- Hlavní důvodem je pokles poptávky a úspory spotřebitelů
- Ceny kávy letos klesají kvůli očekávané vyšší produkci v Brazílii
Řada expertů na komoditní trhy začala srovnávat vývoj cen kávy a kakaa a upozorňují, že káva by mohla v následujících měsících projít podobným vývojem jako kakao, jehož ceny po dosažení historických maxim v roce 2024 následně prudce propadly.
Ceny kakaa se na konci roku 2024 vyšplhaly nad 12 000 dolarů za tunu, především kvůli nepříznivému počasí v producentských zemích, které omezilo nabídku. Následně však během zhruba jednoho roku propadly o více než 70 %, a to zejména kvůli poklesu poptávky. Spotřebitelé začali omezovat nákupy dražší čokolády a výrobci reagovali zmenšováním balení nebo nahrazováním kakaa levnějšími surovinami. Podobný vývoj byl patrný i u kávy. Arabica dosáhla rekordních cen v únoru 2025, a to kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám v tropických oblastech a také kvůli obchodním bariérám, které narušily globální trh. Letos však ceny začaly klesat, především kvůli očekávanému oživení produkce v Brazílii, která je největším světovým producentem kávy.
Analytici nyní očekávají další pokles, cena by mohla do konce roku klesnout až na 2 dolary za libru, zatímco analytik společnosti Avere Commodities Digby Beatson-Hird odhaduje pokles dokonce na 1,80 dolaru. Pro srovnání, trh se aktuálně pohybuje kolem 2,9 dolaru za libru. Hlavním důvodem je slábnoucí poptávka způsobená vysokými cenami. Průzkum mezi americkými spotřebiteli ukázal, že více než 60 % lidí začalo šetřit na kávě a omezují návštěvy kaváren. Více pijí kávu doma nebo přecházejí na levnější značky. Zajímavé však je, že celkový počet konzumentů kávy zůstává stabilní.
Na změnu chování spotřebitelů reaguje i samotný trh. Dražší druhy arabiky, například z Kolumbie nebo Střední Ameriky, ztrácejí podíl, zatímco levnější robusta posiluje. Podle banky Rabobank se poptávka po kávě v roce 2025 prakticky zastavila, což je výrazný kontrast oproti období před pandemií, kdy rostla tempem kolem 2,3 % ročně.
Do budoucna by se však situace mohla opět zlepšit. Klesající ceny by se měly postupně promítnout i do cen pro spotřebitele, což by mohlo podpořit obnovení růstu poptávky. Rabobank očekává v roce 2026 její nárůst o zhruba 2 %.Na rozdíl od kakaa ale existují faktory, které mohou pokles cen kávy zmírnit. Analytici upozorňují, že ani očekávaná rekordní sklizeň v Brazílii nemusí vést k výraznému zlevnění. Farmáři jsou totiž finančně silnější než v minulosti a mohou prodávat postupně, čímž omezí tlak na rychlý pokles cen.
Graf COFFEE (D1)
Zdroj: xStation05
