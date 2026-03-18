Výprodej na Wall Street zrychluje 🚩 US30 ztrácí téměř 1 %

Wall Street před rozhodnutím Fedu oslabuje, přičemž sentiment zatěžují silnější než očekávaná data o výrobní inflaci a rostoucí nejistota ohledně toho, jak centrální banka zareaguje na stále složitější inflační prostředí.
Dow Jones ztrácel 351 bodů, tedy 0,8 %, zatímco S&P 500 odepisoval 0,5 % a Nasdaq Composite klesal o 0,5 %. Takový pohyb ukazuje, že trh několik hodin před oznámením Fedu zřetelně omezuje rizikové pozice.
Hlavním makroekonomickým překvapením byla americká výrobní inflace PPI. Ta v únoru vzrostla meziměsíčně o 0,7 %, výrazně nad konsensem 0,3 %, což naznačuje, že inflační tlaky zesilovaly už před vypuknutím konfliktu s Íránem. Jinými slovy, Fed nevstupuje do tohoto zasedání se situací, kdy by měl inflaci pevně pod kontrolou.
Cla a ropa
Podle CrossCheck Management je silnější údaj PPI z velké části tažen cly, která zvyšují náklady na kovy, průmyslové vstupy i širší výrobní náklady. V tomto pohledu nejde o dočasný inflační šum, ale o strukturálnější cenový problém, který může dál vytvářet tlak na měnovou politiku až do 3. kvartálu. Situaci navíc komplikuje energie.
Od vypuknutí války s Íránem ceny ropy prudce vzrostly a tento pohyb se zatím plně nepropsal do posledních inflačních reportů. Trhy se čím dál více obávají, že vyšší náklady na energie se v nadcházejících měsících začnou promítat do spotřebitelských cen.
Tyto obavy jsou jasně viditelné i na komoditním trhu. WTI ropa vzrostla o více než 2 % a přiblížila se 99 USD za barel, zatímco Brent přidal přes 5 % a vystoupal zhruba na 109 USD za barel. Poslední růst přišel po zprávách, že Izrael zasáhl největší íránské zařízení na zpracování plynu v provincii Búšehr.
Zároveň Írán pohrozil útoky na ropnou infrastrukturu v Saúdské Arábii, SAE a Kataru po nové vlně útoků na energetická zařízení ve Spojených arabských emirátech. Z pohledu trhů už riziko nezůstává jen u titulků. Investoři se stále více soustředí na možné narušení toků ropy a paliv, zejména přes Hormuzský průliv.
Fed a Trump
Ropa už rostla i v předchozí seanci poté, co Donald Trump v příspěvku na Truth Social uvedl, že USA nepotřebují podporu spojenců z NATO na Blízkém východě. Dříve přitom naznačil možnost vytvoření koalice na ochranu lodních tras přes Hormuzský průliv, ačkoli některé země se údajně zdráhaly zapojit.
Na tomto pozadí trh stále očekává, že Fed ponechá sazby beze změny v pásmu 3,5 % až 3,75 %. Skutečná váha dnešní události ale neleží v samotném rozhodnutí, nýbrž v tónu prohlášení a v tom, zda Jerome Powell naznačí, že vyšší ceny ropy mohou významně změnit výhled měnové politiky.
Právě zde se koncentruje dnešní tržní riziko. Trh neočekává změnu sazeb, ale hledá jasnější odpověď na to, jak Fed uchopí novou kombinaci přetrvávající inflace, geopolitického napětí a rostoucích rizik zpomalení růstu.
Investoři zůstávají opatrní
Podle Ameriprise Financial zůstávají investoři opatrní jak před rozhodnutím Fedu, tak i kvůli zvýšeným cenám ropy. Klíčovou otázkou bude, jak tvůrci měnové politiky zapracují konflikt s Íránem do svého hodnocení inflačních rizik a širšího výhledu ekonomického růstu.
Zároveň akcie dál nacházejí podporu v relativně solidním výsledkovém prostředí. Saglimbene také uvedl, že fundamenty amerických akcií zůstávají konstruktivní, i když investoři procházejí obdobím zvýšené geopolitické nejistoty a obav souvisejících s narušením trhu ze strany AI.
Vedle Fedu se pozornost trhu obrací také k Micron Technology, která má po uzavření trhu zveřejnit výsledky. Akcie společnosti letos vzrostly téměř o 62 %, tažené silnou poptávkou po high-bandwidth memory, což z tohoto reportu dělá jednu z nejdůležitějších dnešních událostí.
Nedávné pohyby na trhu tento příběh dál potvrzují. Ceny ropy prodlužují růst po íránských hrozbách vůči energetické infrastruktuře v Saúdské Arábii, SAE a Kataru, stejně jako po izraelském útoku na největší íránské zařízení na zpracování plynu. To prozatím drží obavy z inflace vysoko a posílá trhy do rozhodnutí Fedu v jasně defensivnějším nastavení.
US30 (H1)
Futures kontrakt na Dow Jones Industrial Average (US30) prudce klesá a stahuje se zpět směrem k nedávným lokálním minimům.
Zdroj: xStation5
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Wall Street oslabuje, zlato klesá, dolar dál vítězí v režimu risk-off (20.03.2026)
Tři trhy, které sledovat příští týden (20.03.2026)
Bitcoin přešlapuje na 70 000 USD 💰
Shrnutí trhů: Evropské akcie oživují, zatímco ropa se blíží 110 USD
