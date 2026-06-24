Denní shrnutí: Wall Street drží pozice, zatímco komodity se propadají kvůli jestřábímu Fedu (24.06.2026)

📈 Přehled trhů a akciových burz
- Futures se odrážejí: Po bolestivém výprodeji technologického sektoru během prvních dvou dnů tohoto týdne vykazují americké futures a hlavní indexy známky stabilizace a pokoušejí se vytvořit lokální dno. US500 se obchoduje poblíž včerejšího závěru, zatímco US100 prohlubuje ztráty, odepisuje 0,8 % a testuje úroveň 29 500 bodů.
- USA překonávají zbytek světa: Optimismus na Wall Street podporují komentáře amerického ministra financí Scotta Bessenta, který zdůraznil prokázanou odolnost americké ekonomiky. Zatímco regiony silně zasažené geopolitickými konflikty vykazují růst HDP blízko nuly, kapitál ve velkém proudí do bezpečných amerických aktiv.
- J.P. Morgan zvyšuje cíle: Tržní sentiment podpořila také banka J.P. Morgan, která zvýšila svůj cíl pro index S&P 500 na konci roku 2026 ze 7 600 na 7 800 bodů. Důvodem je pokračující investiční boom v sektoru umělé inteligence.
🏢 Firmy a akcie
- Micron před výsledky: Pozornost celého technologického sektoru (včetně společností Nvidia, Microsoft a Dell) se soustředí na výsledky společnosti Micron Technology, které budou zveřejněny po uzavření trhu. Akcie společnosti za poslední rok vzrostly o astronomických 700 %, což mezi investory vyvolává otázku, zda už nejsou pozitivní vyhlídky plně započítány v ceně. Výsledky budou klíčovým testem udržitelnosti globálních investic do AI infrastruktury, které mají v rámci odvětví překročit 600 miliard USD.
- Historické zařazení Alphabetu do Dow Jonesu: Gigant z Mountain View se oficiálně připojí k elitnímu indexu DJIA a nahradí společnost Verizon Communications. Změna vstoupí v platnost v pondělí 29. června 2026. Jde o symbolické potvrzení éry ovládané AI a cloudovými technologiemi, které vyvolá rozsáhlé rebalancování ETF portfolií. Akcie Alphabetu dnes rostou o 1 % a vykazují silnou výkonnost navzdory širšímu výprodeji technologického sektoru.
- Obranný sektor v ústupu a výběr zisků: Akcie obranných společností (včetně evropského Rheinmetallu a amerických zbrojních gigantů) nadále oslabují. Investoři hromadně vybírají zisky kvůli absenci nových eskalačních impulzů a rostoucím spekulacím o diplomatickém znovuotevření strategického Hormuzského průlivu. Rheinmetall dnes ztrácí 18 %.
🛢️ Energetické komodity
- Kolaps cen ropy a zmizení válečné prémie: Cena ropy WTI klesla pod psychologickou hranici 70 USD za barel a vrátila se na úrovně z první obchodní seance po vypuknutí války na Blízkém východě. Spojené státy uvedly, že v Hormuzském průlivu nejsou vybírány žádné tranzitní poplatky a že návrat k normálnímu provozu by měl být dosažen během několika týdnů po dokončení odminovacích prací. Ministr energetiky navíc uvedl, že USA dokážou zajistit bezpečný průjezd průlivem i bez dohody s Íránem.
- Past v datech EIA: Dnešní týdenní zpráva ministerstva energetiky přinesla na první pohled velmi pozitivní údaje pro býky, ale detaily urychlily výprodej komodity. Zásoby ropy klesly o 6,088 mil. barelů (oproti očekávanému poklesu o 4,461 mil.). Naopak zásoby benzínu nečekaně vzrostly o 2,064 mil. barelů (trh očekával pokles o 0,578 mil.) a zásoby destilátů se zvýšily o 3,064 mil. barelů (oproti očekávanému poklesu o 0,505 mil.).
- Americké rafinerie a strategické rezervy: Americké rafinerie pracují téměř na plnou kapacitu, což vysvětluje prudký pokles zásob surové ropy. Zásoby hotových paliv však nečekaně vzrostly a přerušily agresivní klesající trend posledních týdnů. Současně se Strategická ropná rezerva USA (SPR) propadla na nejnižší úroveň od 80. let.
🪙 Drahé kovy
- Propad drahých kovů a minima roku 2026: Zlato i stříbro dosahují nejnižších úrovní letošního roku. Cena zlata prolomila klíčový support pod hranicí 4 000 USD za unci a od lednových historických maxim (5 600 USD) ztratila téměř 30 %. Za výprodejem stojí nová doktrína šéfa Fedu Kevina Warshe. Navzdory levnější ropě upozorňuje na přetrvávající jádrovou inflaci (PCE na úrovni 3,6 %) a nehodlá uvolňovat měnovou politiku. Trh proto vážně zvažuje možnost zvýšení sazeb již v září 2026. Další technický support se nachází na úrovni 3 570 USD.
- Stříbro pod 60 USD: Stříbro zažívá nejhorší období za posledních pět let a testuje nejnižší úrovně od loňského prosince. Vedle silného dolaru (index USD na 13měsíčních maximech) jej negativně ovlivňuje průmyslové zpomalení v Číně a slábnoucí poptávka po solárních panelech.
- Růst poměru zlato/stříbro a cenové projekce: Poměr Gold/Silver Ratio prudce roste směrem k pásmu 70–80. Pokud se zlato stabilizuje kolem 4 000 USD, implikuje to pokles stříbra do pásma 50–57,15 USD. V nejhorším scénáři by se cena mohla propadnout až k 45–46 USD.
🌾 Zemědělské trhy
- Hrozba Super El Niño a extrémní klimatické anomálie: Nejnovější meteorologická data ukazují na 60–67% pravděpodobnost vzniku destruktivního jevu Super El Niño na přelomu let 2026 a 2027. Tato anomálie by mohla patřit mezi nejsilnější teplotní výkyvy zaznamenané od roku 1950.
- Tlak na nabídku měkkých komodit: Blížící se anomálie přímo ohrožuje produkci měkkých komodit v západní Africe (kakao) a jihovýchodní Asii (káva Robusta). Ceny kakaa zůstávají na extrémně vysokých úrovních kvůli velmi napjaté rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Kakao dnes přidává dalších 7 % a testuje hranici 5 000 USD za tunu.
- Ničení poptávky a beneficienti počasí: Analytici upozorňují na asymetrii trhu. Extrémní ceny již začínají omezovat poptávku (tzv. demand destruction), což musí investoři při pozicování zohlednit. Naopak mezi hlavní beneficienty počasí mohou patřit sója a americký zemní plyn, jejichž produkce během El Niño obvykle roste, což vytváří prostor pro pokles jejich cen.
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