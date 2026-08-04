🚨 Ropa Brent klesá pod 80 USD za barel!

Ceny ropy prudce klesají v reakci na nečekané zprávy o možném průlomu v jednáních týkajících se Hormuzského průlivu. Ropa Brent se poprvé od poloviny července propadá pod 80 USD za barel, během dne ztrácí více než 4 % a za celý týden přibližně 10 %.
- Diplomatické signály: Americký ministr financí Scott Bessent naznačil možnost dohody s Íránem o obnovení dopravy přes Hormuzský průliv „ještě dnes nebo zítra“. Katarské ministerstvo zahraničí zároveň potvrzuje intenzivní mediační úsilí.
- Reakce trhu: Cena ropy Brent poprvé od poloviny července prolomila hranici 80 USD za barel. V reakci na pokles cen ropy rostou drahé kovy a hotovostní index S&P 500 vytváří nová historická maxima.
- Střízlivý pohled: Přestože trhy žijí nadějí na dohodu, v první fázi konfliktu byli investoři opakovaně konfrontováni s očekáváním rychlého průlomu. Dokud nebude dohoda formálně podepsána, zůstává riziko falešného poplachu vysoké.
Cena ropy Brent klesá pod 80 USD za barel a zároveň pod 200periodní klouzavý průměr. Začátek seance přinesl také pokles pod 50periodní klouzavý průměr.
Zdroj: xStation5
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Ropa prudce klesá. Dohoda mezi USA a Íránem může přijít už během několika dnů 🛢️
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