Denní shrnutí: Wall Street maže zisky; libra posiluje po rozhodnutí BoE (07.08.2025)

- Americké akciové indexy zakončují dnešní seanci v mnohem horší náladě, než v jaké začínaly. Všechny hlavní futures kontrakty reprezentující klíčové indexy smazaly ranní zisky a aktuálně se v průběhu dne obchodují v červených číslech. Index US100 klesá o 0,05 %, US500 ztrácí 0,45 % a US2000 odepisuje 0,9 %.
- Akcie společnosti Eli Lilly dnes klesají o více než 14 % po zklamání z výsledků klinické studie nového perorálního léku na hubnutí.
- Společnost Intel je momentálně v centru kontroverze poté, co americký prezident Trump na platformě Truth Social vyzval k okamžité rezignaci generálního ředitele firmy, kterého označil za „vysoce zaujatého.“ V reakci na politický zásah a nedávnou analýzu údajné vazby šéfa Intelu na Čínu akcie společnosti před otevřením Wall Street klesají o 4,4 %.
- USA zveřejnily další makroekonomická data naznačující zhoršující se situaci na americkém trhu práce. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti překvapil vyšší hodnotou, což by teoreticky mohlo podpořit snížení sazeb ze strany Fedu v září.
- Evropské trhy ukončily čtvrteční seanci s výraznými zisky. Nejlépe si vedl německý DAX, který vzrostl o 1,1 %. Následoval CAC40 s růstem o 1 %, švýcarský index přidal 0,8 % a italský IT40 vzrostl o 0,9 %. Nejhůře si vedl britský FTSE 100, který oslabil o 0,7 %.
- Bank of England snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů. Rozhodnutí odpovídalo očekáváním trhu, avšak samotné hlasování bylo mnohem více jestřábí, než se čekalo. Trh předpokládal poměr hlasů 7:2 ve prospěch snížení, ale skutečné hlasování skončilo 5:4 (pět pro snížení, čtyři pro ponechání sazeb beze změny).
- Na devizovém trhu se dnes velmi dobře daří britské libře (v reakci na rozhodnutí BoE) a novozélandskému dolaru. Naopak pod silným prodejním tlakem jsou euro a švýcarský frank.
- Zlato dnes roste o 0,7 %, což podporuje trh drahých kovů v době poklesů akciových indexů. Cena stříbra přidává 0,84 %.
- Zpráva EIA ukázala mnohem menší nárůst zásob plynu, než se očekávalo. Je třeba poznamenat, že sezónně se nyní nacházíme v období, kdy by zásoby plynu měly obvykle růst. Prudké zpomalení růstu ve srovnání s předchozím týdnem (kdy zásoby vzrostly o 48 miliard kubických stop) se tak odrazilo v silné reakci na trzích s plynem.
- Na kryptoměnovém trhu pozorujeme mírně lepší sentiment. Prezident Donald Trump podepíše exekutivní nařízení, které usnadní investice penzijních plánů 401(k) do alternativních aktiv, jako je private equity, nemovitosti, kryptoměny a další alternativní fondy. Nařízení ukládá ministerstvu práce a dalším agenturám včetně SEC, aby přezkoumaly a upravily předpisy a směrnice tak, aby umožnily širší přístup k těmto aktivům v rámci důchodových plánů – čímž by se mohl otevřít trh v hodnotě přibližně 12,5 bilionu USD.
