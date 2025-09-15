Denní shrnutí: Wall Street roste díky sázkám na mírnější Fed, dolar na lokálním dně (15. 9. 2025)

Wall Street zahájila nový týden výraznými zisky, protože investoři čím dál více sází na umírněný postoj Fedu na nadcházejícím zasedání FOMC. Futures na US100 rostou o přibližně 0,6 %, podpořeny rally akcií Tesly, kterou spustil největší nákup Elona Muska v historii společnosti. Širší index US500 přidává 0,35 %, což odráží optimismus investorů ohledně možného uvolnění měnové politiky.
Index NY Empire State za září dosáhl -8,7 bodu, výrazně pod odhadem 4,9 a předchozí hodnotou 11,9, což naznačuje zhoršující se podmínky v průmyslu státu New York a slabší ekonomickou aktivitu.
Alphabet (mateřská společnost Googlu) poprvé dosáhla tržní kapitalizace 3 biliony USD, čímž se připojila k elitě společností Apple a Microsoft. Růst je tažen rostoucími tržbami (zejména z AI, cloudu a digitálních služeb) a příznivým rozhodnutím amerického soudu, které zamítlo rozdělení firmy.
Čína zahájila antimonopolní vyšetřování společnosti Nvidia, obvinila ji z monopolizace trhu s čipy a diskriminace čínských firem, což vyvíjí tlak na akcie Nvidia i celý index US100. V kombinaci s rostoucí domácí konkurencí a americkými exportními omezeními mohou tyto faktory výrazně ohrozit byznys Nvidie v Číně.
V Evropě převládaly zisky:
- ITA40 +0,87 %, EU50 +0,69 %, FRA40 +0,72 %, DE40 +0,06 %.
- Výjimkou byl švýcarský index SUI20, který klesl o 0,36 %.
Ve Švýcarsku zaznamenala srpnová výrobní inflace (PPI) největší meziroční pokles za několik let: -1,8 % y/y oproti -0,9 % dříve, což naznačuje klesající nákladové tlaky ve výrobě a může ovlivnit budoucí politiku SNB.
Polská inflace CPI za srpen činila 2,9 % y/y, mírně nad červencovou hodnotou 2,8 % i očekáváním trhu. Na měsíční bázi CPI stagnovala (0,0 % po -0,1 % v červenci).
Dolarový index klesl na 3týdenní minimum (USDIDX: -0,2 %) v reakci na dovish očekávání ohledně Fedu. Trhy plně započítávají snížení sazeb o 25 bodů na středečním FOMC, s očekáváním mírnější rétoriky Jeromea Powella.
Nejsilnější měnou G10 je dnes euro:
- EURUSD: +0,3 % na 1,176, EURJPY: +0,15 %, EURGBP: +0,05 %, zatímco nejlépe si proti dolaru vede AUDUSD: +0,4 %.
Futures na kávu Arabica vyskočily o 6 %, čímž posunuly ceny v New Yorku na nejvyšší úroveň od dubna 2025, podpořeny suchem v Brazílii, obchodním napětím s USA a posilováním BRL.
Energetické komodity převážně rostou: Brent +1,1 %, WTI +1,4 %, zemní plyn (NATGAS) +2,2 %, čímž navazují na zotavení po minulém výprodeji.
Bitcoin se pohybuje kolem 115 000 USD, snaží se udržet býčí momentum, zatímco Ethereum koriguje směrem k 4 500 USD. Sentiment zůstává smíšený – podporován přílivem prostředků do ETF, ale tlumený nejistotou ohledně politiky Fedu.
