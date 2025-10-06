AstraZeneca uzavírá smlouvu s Algen Biotechnologies v hodnotě až 555 milionů USD

-
AstraZeneca podepsala smlouvu s Algen Biotechnologies až za 555 milionů USD, zaměřenou na vývoj genových terapií pro imunitní poruchy.
-
Technologie AlgenBrain využívá umělou inteligenci k identifikaci genových cílů, čímž může urychlit vývoj nových léků.
-
Platby jsou vázány na dosažení vývojových milníků, přičemž klinický a regulační proces zůstává náročný a rizikový.
-
AstraZeneca podepsala smlouvu s Algen Biotechnologies až za 555 milionů USD, zaměřenou na vývoj genových terapií pro imunitní poruchy.
-
Technologie AlgenBrain využívá umělou inteligenci k identifikaci genových cílů, čímž může urychlit vývoj nových léků.
-
Platby jsou vázány na dosažení vývojových milníků, přičemž klinický a regulační proces zůstává náročný a rizikový.
Farmaceutická společnost AstraZeneca oznámila, že uzavřela licenční dohodu s americkou biotechnologickou firmou Algen Biotechnologies, jejíž celková hodnota může dosáhnout až 555 milionů USD. Cílem spolupráce je vývoj genových terapií zaměřených na poruchy imunitního systému.
Detaily dohody
Algen obdrží počáteční platbu, následně pak milníkové platby navázané na dosažení vývojových, klinických a regulačních cílů. AstraZeneca tímto krokem získává exkluzivní licenci na využití technologie Algenu, nikoliv však podíl ve firmě samotné.
Algen využívá vlastní nástroj AlgenBrain, poháněný umělou inteligencí, který propojuje genové mutace s potenciálními terapeutickými cíli. Tato platforma by mohla urychlit vývoj nových genových terapií v oblastech s vysokou medicínskou potřebou.
Kontext a význam
Tato dohoda je dalším krokem AstraZenecy v oblasti genových a buněčných terapií – například letos v březnu firma koupila belgickou společnost EsoBiotec až za 1 miliardu USD. Zároveň reflektuje rostoucí důraz velkých farmaceutických firem na využití umělé inteligence ve vývoji léků.
Výzvy a rizika
-
Plnění milníkových podmínek: Algen musí dosáhnout konkrétních cílů, aby uvolnil další části financování.
-
Klinická účinnost a bezpečnost: Vývoj genových terapií je složitý, s vysokým rizikem selhání v pozdějších fázích.
-
Očekávání od AI: Přestože AI má velký potenciál, zatím nebyl žádný lék vytvořený čistě pomocí AI schválen regulačními úřady.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Akero Therapeutics rostou o 16 % po oznámení akvizice firmou Novo Nordisk
Nvidia posiluje díky schválení vývozu do SAE, důvěře analytiků a debatě o bublině
Akcie Delta Airlines po zveřejnění tržeb stoupají✈️
Akcie týdne – Super Micro Computer (09.10.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.