NATGAS roste díky chladnějším předpovědím počasí📈 Ropa poblíž rezistenční zóny

- NATGAS roste v reakci na chladnější předpovědi počasí; rostou očekávání spotřeby
- Technická situace se zlepšuje, riziko volatility však přetrvává
- Ropa čelí rezistenční zóně poblíž 66 USD za barel
Americký trh s plynem Henry Hub (NATGAS) v pondělí pokračoval v růstovém momentu, když investoři začali započítávat předpovědi chladnějšího počasí napříč USA i Evropou. Očekávaný nárůst poptávky po topení postupně posouvá sentiment trhu směrem k předzimním nákupům. Dnešní nákupní aktivita tlačí ceny k úrovni 3,50 USD za MMBtu. Trh se nedávno přeroloval do listopadového kontraktu, který tradičně přináší vyšší sezónní ceny v souvislosti s růstovými očekáváními spotřeby.
- Od února loňského roku si zemní plyn udržuje širší růstový trend, navzdory občasným korekcím. Poslední pokles v srpnu se zastavil poblíž 2,65 USD, což lze nyní považovat za zdravou konsolidační fázi v rámci dlouhodobějšího oživení. S poklesem teplot zůstávají sezónní fundamenty příznivé pro další růst cen. Jakýkoli krátkodobý pokles k zóne 3,00 USD by mohl opět přilákat institucionální poptávku. Klíčová podpora se aktuálně nachází na 200denním EMA poblíž 3,30 USD, zatímco 50denní EMA kolem 3,20 USD se obrací vzhůru, což zlepšuje technický výhled pro pokračující růst.
- Pod aktuální úrovní zůstává nevyplněný cenový gap, který by mohl krátkodobě stáhnout cenu mírně níže před dalším růstovým pohybem. Takové gapy se často uzavírají, ale není to zaručeno – zejména když silné fundamenty dominují sentimentu investorů. Výhledově mnoho obchodníků vnímá úroveň 4,00 USD jako další významný psychologický i technický cíl. Tato oblast historicky fungovala jako rezistence i zóna výběru zisků, což z ní činí klíčový referenční bod pro dlouhodobé investory.
Z aktuálních úrovní by jakýkoli výraznější pokles mohl představovat novou příležitost otestovat nákupní sílu, jelikož obchodníci nadále očekávají napjatější nabídku a rostoucí poptávku po topení v nadcházejících zimních měsících.
Zdroj: xStation5
Podle meteorologických map NOAA se očekává výrazné ochlazení na západě USA, zatímco teploty na Floridě by se měly snížit z nedávných maxim.
Zdroj: NOAA
Dnes nerostou jen kontrakty na zemní plyn, ale i ceny ropy. Ty však během seance nakonec nedokázaly prorazit nad hranici 66 USD za barel, přestože OPEC+ zachoval opatrné zvýšení těžby o 137 000 barelů denně uprostřed pokračujícího geopolitického napětí a útoků Ukrajiny na ruské rafinérie. OPEC zároveň signalizoval připravenost pozastavit nebo zvrátit omezení produkce s cílem vyvážit slábnoucí poptávku a tlaky na straně nabídky. Futures na Brent nyní čelí rezistenční zóně poblíž 65,5 USD za barel.
Zdroj: xStation5
